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استشهاد فلسطيني قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة

  • 05 حزيران 2026
  • 09:00
استشهاد فلسطيني قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة

خبرني - استشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بُعيد منتصف ليل الجمعة قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بـ"استشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميده (18 عاما) برصاص الاحتلال في قرية بيتين" شرق رام الله و"احتجاز جثمانه".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية واندلعت مواجهات في المكان، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت والرصاص الحي، مما تسبب في احتراق أرض زراعية وسط القرية، واستشهاد شاب".

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها "تلقت بلاغا عن إصابة قرب إشارات المرور عند مستوطنة بيت إيل" المحاذية لقرية بيتين، موضحة أن مركبة إسعاف تابعة لها وصلت إلى الموقع ومُنعت من التعامل مع الإصابة.

وأضافت الجمعية في بيان آخر أن "جيش الاحتلال رفض تسليم طواقمها جثمان الشهيد وأمرها بالعودة".

واستشهد ما لا يقل عن 1076 فلسطينيا برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

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