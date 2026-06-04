*
الخميس: 04 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • الخارجية الأمريكية تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار

الخارجية الأمريكية تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار

  • 04 حزيران 2026
  • 02:07
الخارجية الأمريكية تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار

خبرني  - 

الخارجية الأمريكية:

•        الولايات المتحدة تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار برعاية أمريكية

•        إسرائيل ولبنان التزما بمواصلة المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة والتوصل لاتفاق شامل

•        إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية

•        الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية في لبنان

•        خطوات فرض سيطرة الجيش اللبناني ستمهد الطريق نحو اتفاق شامل للسلام والأمن مع إسرائيل

•        مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره الحكومتان السياديتان للبلدين حصرا

•        نرفض أي محاولة من أي دولة أو جهة فاعلة غير تابعة للدولة لاحتجاز مستقبل لبنان كرهينة

•        إسرائيل ولبنان يعيدان التأكيد على خلو علاقاتهما من أي نيات عدائية متبادلة

•        أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يبرم مباشرة بين حكومتي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية

 

التفاصيل بعد قليل..

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

لأول مرة .. النواب الأميركي يحد من صلاحيات ترمب بشأن إيران
لأول مرة .. النواب الأميركي يحد من صلاحيات ترمب بشأن إيران
  • 2026-06-04 01:44
ترمب يشير إلى إمكانية إحراز تقدم مع إيران في غضون أيام
ترمب يشير إلى إمكانية إحراز تقدم مع إيران في غضون أيام
  • 2026-06-03 23:38
نتنياهو: القرارات المتعلقة بنزع سلاح حماس ستتخذ بالتشاور مع مجلس السلام
نتنياهو: القرارات المتعلقة بنزع سلاح حماس ستتخذ بالتشاور مع مجلس السلام
  • 2026-06-03 22:33
كبير المفاوضين الإيرانيين يحذر من أن بلاده سترد بشكل حاسم على أي هجوم
كبير المفاوضين الإيرانيين يحذر من أن بلاده سترد بشكل حاسم على أي هجوم
  • 2026-06-03 22:33
إعلام عبري: ترمب هدد سارة نتنياهو بإيداع زوجها السجن
إعلام عبري: ترمب هدد سارة نتنياهو بإيداع زوجها السجن
  • 2026-06-03 21:00
منظمة الصحة العالمية تقر بتأخرها في الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا
منظمة الصحة العالمية تقر بتأخرها في الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا
  • 2026-06-03 20:45