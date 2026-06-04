الخارجية الأمريكية تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار

خبرني -

الخارجية الأمريكية:

• الولايات المتحدة تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار برعاية أمريكية

• إسرائيل ولبنان التزما بمواصلة المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة والتوصل لاتفاق شامل

• إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية

• الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية في لبنان

• خطوات فرض سيطرة الجيش اللبناني ستمهد الطريق نحو اتفاق شامل للسلام والأمن مع إسرائيل

• مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره الحكومتان السياديتان للبلدين حصرا

• نرفض أي محاولة من أي دولة أو جهة فاعلة غير تابعة للدولة لاحتجاز مستقبل لبنان كرهينة

• إسرائيل ولبنان يعيدان التأكيد على خلو علاقاتهما من أي نيات عدائية متبادلة

• أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يبرم مباشرة بين حكومتي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية

التفاصيل بعد قليل..