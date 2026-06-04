لأول مرة .. النواب الأميركي يحد من صلاحيات ترمب بشأن إيران

خبرني - مرر مجلس النواب الأمريكي – الذي يسيطر عليه الجمهوريون – ، قرارا يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها.

و⁠يهدف القرار -الذي طرحه النواب الديمقراطيون- إلى وقف حرب إيران إلى حين إصدار ‌تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس، مما يعكس تزايد القلق حتى بين ⁠الجمهوريين بشأن ⁠الحرب.

وصوت المجلس ⁠بأغلبية 215 ⁠صوتا مقابل 208، بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت ‌لصالح ‌القرار.

قرار رمزي

ويُعد القرار -الذي يحدّ من صلاحيات ترمب- رمزيا إلى حد كبير، بالنظر لحق النقض الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي في حال موافقة مجلس الشيوخ أيضا عليه.

وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز قال -في وقت سابق من الأسبوع الجاري- إن "هذه الحرب الاختيارية المتهورة والمكلفة يجب أن تنتهي اليوم، كل ما نحتاجه هو أن ينضم إلينا عدد قليل من الجمهوريين".

وأشار جيفريز إلى أن الحرب كلفت "دافعي الضرائب الأمريكيين" أكثر من 100 مليار دولار، مضيفا "هذا مبلغ هائل، وترَك بلدنا في وضع أضعف مقارنة بإيران".

وفي تعليق لها على القرار، وصفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية تمرير مجلس النواب للقرار بأنه "يمثل هزيمة نادرة لترمب في الكونغرس".

وهذه هي المرة الرابعة التي يسعى فيها مجلس النواب إلى إيقاف الحرب الأمريكية ضد إيران، لكنها المرة الأولى التي يتمكن فيها من تمرير هذا الإجراء.