أخيرًا .. بيريز يعلن مورينيو مدربًا لريال مدريد

خبرني - أعلن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد والمرشح على نفس المنصب في انتخابات النادي المقررة الأحد المقبل، أن جوزيه مورينيو سيكون مدرب الفريق الجديد، حال نجاحه في الانتخابات.

ونشر الحساب الرسمي لحملة بيريز الانتخابية على منصة "إكس" مساء اليوم الأربعاء مقطع فيديو يظهر فيه مورينيو مرتديًا قميص ريال مدريد، ويقول "نعم"، في إشارة واضحة إلى أن البرتغالي سيكون مدرب الفريق حال نجاح بيريز في الانتخابات، التي يتنافس فيها مع المرشح الآخر إنريكي ريكيلمي.

وكتب الحساب معلقًا "مورينيو، قصة تستحق أن تُروى".