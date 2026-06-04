أخيرًا .. بيريز يعلن مورينيو مدربًا لريال مدريد

خبرني - أعلن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد والمرشح على نفس المنصب في انتخابات النادي المقررة الأحد المقبل، أن جوزيه مورينيو سيكون مدرب الفريق الجديد، حال نجاحه في الانتخابات.
ونشر الحساب الرسمي لحملة بيريز الانتخابية على منصة "إكس" مساء اليوم الأربعاء مقطع فيديو يظهر فيه مورينيو مرتديًا قميص ريال مدريد، ويقول "نعم"، في إشارة واضحة إلى أن البرتغالي سيكون مدرب الفريق حال نجاح بيريز في الانتخابات، التي يتنافس فيها مع المرشح الآخر إنريكي ريكيلمي.
وكتب الحساب معلقًا "مورينيو، قصة تستحق أن تُروى".
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها بيريز عن اتفاقه مع مورينيو، صاحب الـ63 عامًا، على تدريب الفريق الملكي.
ففي كل مرة يُسأل فيها عن هوية المدرب الذي سيخلف ألفارو أربيلوا في الموسم الجديد، كان يراوغ ويشير إلى أنه لم يحسم قراره.
وجاءت مراوغات بيريز في وقت أكدت تقارير صحفية عديدة أن الاتفاق بين بيريز ومورينيو تم منذ أسابيع، قبل حتى نهاية الموسم الماضي.
ونجح بيريز في تفعيل الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع بنفيكا، لتنتهي رحلة المدرب البرتغالي مع فريقه بعد موسم واحد فقط من التعاقد.
في المقابل، يستعد الملقب بـ"الاستثنائي" للعودة إلى ريال مدريد في ولاية ثانية، بعد فترة أولى من 2010 حتى 2013، وبين الولايتين قاد المدرب عددًا من الأندية أبرزها تشيلسي ومانشستر يونايتد وروما.
يأتي ذلك في وقت أعلن المرشح إنريكي ريكيلمي أنه لن يعيد مورينيو إلى مقعد المدرب حال نجاحه في الانتخابات، إذ أكد صراحة أنه ليس الرجل المناسب لهذه المرحلة.
ورغم ذلك، أكدت تقارير صحفية أن مورينيو بدأ بالفعل التخطيط للموسم الجديد، حيث قدم طلباته لبيريز بخصوص الصفقات الجديدة وملف الراحلين.