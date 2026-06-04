وفاة رابعة زايد الحجايا

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، ونفوسٍ راضيةٍ بحكمته ومشيئته،

المرحومة بإذن الله تعالى

رابعة زايد طالب الزاهري الحجايا

شقيقة كل من:

علي و الدكتور محمد، و أحمد و عبدالله و عمر و عثمان و مصطفى.

التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى في دولة الكويت مساء اليوم.

سيتم الدفن في دولة الكويت.

**ويُقام بيت العزاء لمدة يوم واحد في عمّان، يوم السبت ٦-٦-٢٠٢٦ في ديوان عشيرة الهلسة – جمعية الهدف التعاونية – شارع الحجاز، بجانب أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، منطقة دابوق، وذلك من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساء.

إنا لله و إنا إليه راجعون