وفاة رابعة زايد الحجايا

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾
﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾
بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، ونفوسٍ راضيةٍ بحكمته ومشيئته،
المرحومة بإذن الله تعالى
رابعة زايد طالب الزاهري الحجايا
شقيقة كل من:
علي و الدكتور محمد، و أحمد و عبدالله و عمر و عثمان و مصطفى.
التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى في دولة الكويت مساء اليوم.
سيتم الدفن في دولة الكويت.
**ويُقام بيت العزاء لمدة يوم واحد في عمّان، يوم السبت ٦-٦-٢٠٢٦ في ديوان عشيرة الهلسة – جمعية الهدف التعاونية – شارع الحجاز، بجانب أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، منطقة دابوق، وذلك من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساء.
إنا لله و إنا إليه راجعون