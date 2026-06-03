الرزاز: أهمية مواصلة العمل على تنويع الأسواق السياحية المستهدفة

خبرني - أكد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس جمعية الاقتصاد السياحي عمر الرزاز، أن القطاع السياحي الأردني حقق بفضل التشاركية الفاعلة والتعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية الأخرى، نقلة نوعية وعزز قدرته على مواجهة التحديات والحفاظ على تنافسيته، في ظل الظروف الإقليمية الصعبة والاستثنائية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "إعادة تشكيل السياحة الوافدة في ضوء التطورات الأخيرة" نظمتها الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، الأربعاء، بحضور عدد من الوزراء والنواب والأعيان، وممثلين عن القطاع السياحي والاقتصادي وأعضاء الجمعية والمهتمين بالشأن السياحي.

وأشار الرزاز، إلى أهمية مواصلة العمل على تنويع الأسواق السياحية المستهدفة، وعدم الاعتماد على سوق بعينه، إلى جانب تطوير وترويج أنماط سياحية متنوعة، وفي مقدمتها العلاجية والدينية، بما يسهم في استقطاب شرائح جديدة من الزوار وتعزيز استدامة نمو القطاع.

وناقشت الجلسة أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع السياحي في الأردن، وسبل تعزيز تنافسية المملكة واستقطاب المزيد من السياح خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى التطرق لقضايا تتعلق بالقطاع والإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور، مما أضفى طابعاً تفاعلياً ومثمراً على اللقاء.



