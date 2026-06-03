ضربة موجعة للنمسا.. هداف لايبزيغ يغيب عن لقاء النشامى والمونديال

خبرني - أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم، الثلاثاء، غياب لاعب الوسط الهجومي كريستوف بومغارتنر عن نهائيات كأس العالم 2026، بعد تعرضه لإصابة على مستوى عضلة الفخذ اليمنى، بعد أن أكدت الفحوصات بالرنين المغناطيسي خطورتها وحاجته للغياب عن البطولة.

وأوضح الاتحاد النمساوي عبر حسابه على منصة "إكس" أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً لن يكون ضمن قائمة المنتخب المتجهة إلى الولايات المتحدة، حيث تستضيف البطولة إلى جانب كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز.

ويشكل غياب بومغارتنر خسارة كبيرة للمنتخب النمساوي، إذ يعدّ من أبرز عناصره بعدما سجل 19 هدفا في 25 مباراة دولية.

كما قدم موسما مميزا مع نادي لايبزيغ ، مسجلا 17 هدفا وصانعا 9 أهداف أخرى خلال 37 مباراة، ليساهم في إنهاء فريقه الموسم في المركز الثالث بالدوري الألماني خلف بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

ويأتي هذا الغياب قبل أيام من توجه المنتخب النمساوي إلى الولايات المتحدة، حيث يستهلّ مشواره في المونديال بمواجهة منتخب الأردن في 17 حزيران في مدينة سانتا كلارا بكاليفورنيا، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي الجزائر والأرجنتين.