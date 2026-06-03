أعيان يُشاركون بملتقى تضامني دولي في جنيف

خبرني - شارك وفد من مجلس الأعيان، في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وجاءت مشاركة الوفد الذي ترأسه رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين عيسى مراد، وعضوية العين شرحبيل ماضي والعين نسيمة الفاخري، في إطار مشاركته بأعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.

ويشارك وفد مجلس الأعيان، الملتقى إلى جانب الوفد الأردني الرسمي، الذي يضم ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال"، إضافة إلى مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير أكرم حراحشة، بحسب ما ورد في بيان لمجلس الأعيان.

واستُهلت أعمال الملتقى بإعلان نتائج التصويت المتعلقة باستمرار تمثيل دولة فلسطين بصفة عضو مراقب في منظمة العمل الدولية، رغم اعتراض بعض الدول.

وحظي التصويت على القرار بتأييد أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء، في تأكيد واضح على دعم المجتمع الدولي لتعزيز مشاركة فلسطين في أعمال المنظمة وترسيخ حضورها في المحافل الدولية.

وأكد الوفد الأردني موقف المملكة الثابت والراسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وفق قرارات الشرعية الدولية وشدد الوفد على أهمية مواصلة الجهود الدولية لحماية حقوق العمال الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجههم، مؤكداً ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وكريمة تكفل العدالة الاجتماعية وتحفظ الحقوق الأساسية للعاملين.

وجدد الوفد الأردني المشارك دعمه الكامل لمشاركة دولة فلسطين الفاعلة في منظمة العمل الدولية، ولجميع الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة، بما يضمن حقوق الشعوب وكرامة الإنسان.