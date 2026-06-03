بعد سنوات الصمت.. شاكيرا تروي كواليس تجاوز أزمة الانفصال عن بيكيه

خبرني - عادت شاكيرا للحديث عن واحدة من أكثر المحطات تأثيرا في حياتها الشخصية، كاشفةً عن تفاصيل المرحلة الصعبة التي عاشتها بعد انتهاء علاقتها بجيرارد بيكيه.

وأكدت النجمة الكولومبية أنها اكتشفت خلال تلك الأزمة قوة داخلية لم تكن تدرك حجمها من قبل، مشيرة إلى أن التجارب القاسية قادرة على كشف جوانب جديدة من شخصية الإنسان.

وقالت إنها كانت تعتقد دائمًا أنها أكثر هشاشة مما أثبتته لها الحياة لاحقًا، بعدما تمكنت من تجاوز واحدة من أصعب فترات حياتها.

الموسيقى كانت وسيلة للشفاء

وأوضحت النجمة العالمية أن الكتابة والغناء لعبا دورًا كبيرًا في مساعدتها على تخطي مشاعر الحزن والألم التي رافقت الانفصال، مؤكدة أن التعبير عن مشاعرها من خلال الموسيقى منحها مساحة للتعافي واستعادة توازنها النفسي.

وأضافت أن الأغاني التي قدمتها بعد الانفصال لم تكن مجرد أعمال فنية، بل كانت انعكاسًا حقيقيًا لما كانت تشعر به في تلك المرحلة، معتبرة أن الفن كان بمثابة وسيلة علاجية ساعدتها على تجاوز الأزمة.

دعم العائلة والأصدقاء

وتحدثت شاكيرا عن أهمية الدعم الذي تلقته من المقربين منها خلال تلك الفترة، مؤكدة أن الأصدقاء والعائلة كانوا سندًا حقيقيًا لها في مواجهة التحديات التي فرضتها الظروف.

وأشارت إلى أن التجارب المؤلمة، رغم قسوتها، تحمل دروسًا مهمة تساعد الإنسان على النضج واكتشاف قدراته الحقيقية، حتى وإن تركت بعض الندوب التي تبقى شاهدة على تلك المراحل.

الأمومة منحتها قوة استثنائية

وكشفت صاحبة الأغاني الشهيرة أن مسؤوليتها تجاه طفليها كانت الدافع الأكبر للاستمرار وعدم الاستسلام، موضحة أن الأمومة غيّرت نظرتها للحياة بالكامل وجعلتها أكثر قوة وقدرة على مواجهة الصعاب.

وأكدت أن تربية طفليها تأتي في مقدمة أولوياتها حاليًا، وأنها تركز على توفير حياة مستقرة لهما بعيدًا عن الضغوط التي رافقت فترة الانفصال.

ورغم الشائعات التي ربطت اسمها بعدد من المشاهير خلال الفترة الماضية، أوضحت شاكيرا أنها لا تفكر حاليًا في الدخول في علاقة عاطفية جديدة، مشيرة إلى أن اهتمامها ينصب بالكامل على أطفالها ومسيرتها الفنية.

وأضافت أن الوقت الحالي مخصص لعائلتها وأعمالها الفنية، مؤكدة أنها تشعر بالرضا عن المرحلة التي تعيشها الآن بعد سنوات من التحديات والتغيرات الكبيرة في حياتها.

قصة حب لم تكتمل

وكانت علاقة شاكيرا وبيكيه قد بدأت عام 2010 بعد تعارفهما خلال التحضيرات الخاصة بأغنية كأس العالم "Waka Waka"، قبل أن يعلنا انفصالهما رسميًا في عام 2022 بعد علاقة استمرت أكثر من 11 عامًا أثمرت عن طفلين.

ومنذ إعلان الانفصال، حظيت تفاصيل العلاقة باهتمام إعلامي واسع، فيما فضلت شاكيرا التركيز على حياتها المهنية والعائلية، لتواصل نجاحاتها الفنية على المستوى العالمي.