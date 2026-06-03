سيناتور أميركي: سأعمل على حماية الوصاية الهاشمية الحالية للأردن على المسجد الأقصى

خبرني - أكد عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي السيناتور الأميركي كريس فان هولين، الأربعاء، أنه سيعمل على حماية الوصاية الهاشمية الحالية للأردن على المسجد الأقصى.

وقال خلال حديثه لبرنامج "العاشرة" الذي يبث على قناة "المملكة" إنه استمع إلى التقارير التي تتحدث عن أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعمل مع الحكومة الإسرائيلية على المساس بالوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى واصفا أن هذه الأخبار "مزعجة" وأن أي تغيير للوضع الحالي سيكون "خطأ فظيعا" مما دفعه لطرح استفسار على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو معبرا عن سعادته بحديث روبيو الذي أكد أنه لم يستمع لهذه التقارير.

وأضاف أنه من الواجب أن يكون الجميع متيقظين، لأن أي جهود لأخذ دور الأردن في الوصاية على الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى سيحدث تغييرا كبيرا في الوضع الراهن، مشيرا إلى تعديات الحكومة الإسرائيلية المستمرة على القدس الشرقية والضفة الغربية عبر التوسع بالمستوطنات، مؤكدا أن التوسع الاستيطاني غير مقبول، وأن هذه المستوطنات غير قانونية وغير شرعية وتقوض الاستقرار في المنطقة والإقليم وتقوض حقوق الشعب الفلسطيني.

وكان نفى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، علمه بالتقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل على سحب الوصاية الهاشمية عن المسجد الأقصى في القدس.

وردا على سؤال عن صحة هذه التقارير الإعلامية أكد روبيو خلال جلسة استماع علنية أمام الكونغرس الأميركي أنه ليس لديه علم بهذه التقارير ولم يسمع بهذا الأمر إطلاقا، وأن هذه أول مرة يسمع نقاشا مرتبطا بهذا الأمر.

وشدد روبيو على أن العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن "رائعة".

وكان موقع ميدل إيست أي نشر مؤخرا تقريرا صحفيا أشار فيه إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنسقان لإنهاء الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى.

