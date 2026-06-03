دخول مربعانية القيظ في الجزيرة العربية ودرجات الحرارة تقترب من 50 مئوية

خبرني - تدخل مناطق الجزيرة العربية اليوم الأربعاء موسم مربعانية القيظ، والذي يُعد البداية المناخية الفعلية لفصل الصيف، ويمتد لمدة 40 يومًا، مع بدء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتزايد طول ساعات النهار على حساب الليل، وفق ما أفاد به خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق.

ومع دخول هذا الموسم، تبدأ الأجواء الصيفية الحارة بالسيطرة على المنطقة باعتباره أول مواسم القيظ الثلاثة، والتي تشمل: مربعانية القيظ، وقدحة القيظ، وجمرة القيظ، حيث تبدأ معها ملامح الصيف الفعلي بالظهور، في حين لا تُسجَّل ذروة الحر الشديد خلال المربعانية، بل تتركز لاحقًا في موسمي قدحة وجمرة القيظ حيث تُسجل أعلى درجات الحرارة خلال العام.

ومع بدء مربعانية القيظ، تبدأ القبة الحرارية بالتأثير على أجواء شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، والتي قد تقترب من 48 وتتجاوز الـ 50 أحياناً درجة مئوية في أجزاء من جنوب العراق والكويت وشرق السعودية وقطر والإمارات، وفق التقديرات المناخية المتداولة في المنطقة.

وبحسب الحسابات الفلكية، يبدأ الموسم هذا العام مع طلوع نوء الثريا في 3 يونيو، ويستمر حتى نحو 12 يوليو، مرورًا بثلاثة أنواء رئيسية هي: الثريا، الدبران، والهقعة، بواقع قرابة 13 يومًا لكل نوء.

وخلال نوء الثريا تميل الأجواء إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، مع تراجع فرص الهطولات المطرية وتسارع جفاف الغطاء النباتي، بينما يشهد نوء الدبران زيادة تأثير الكتل الهوائية الحارة وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، إلى جانب نشاط رياح السموم في بعض المناطق.

أما نوء الهقعة، وهو آخر أنواء المربعانية، فيتزامن مع ذروة تأثير الكتل الحارة والانقلاب الصيفي وتعامد الشمس على مدار السرطان، وهي الفترة المعروفة محليًا بـ”حر الانصراف“، حيث تبلغ درجات الحرارة والإحساس بها أعلى مستوياتها، خصوصًا مع سكون الرياح وارتفاع نسب الرطوبة.

وتُعد هذه الفترة من أكثر مواسم السنة تأثيرًا على الأنشطة اليومية، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر خلال ساعات الذروة الحرارية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.