إعلام عبري: ترمب هدد سارة نتنياهو بإيداع زوجها السجن

خبرني - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مزاعم بشأن تصاعد التوتر في العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية خلافات تتعلق بالتطورات الأمنية في لبنان.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، نقلا عن رجل الأعمال الإسرائيلي روني ماني، أن ترامب أجرى اتصالا بزوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو، وحثها على إقناع زوجها بالتراجع عن خطة مزعومة لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب الرواية التي نقلها الموقع، قال ماني إنه حصل على "معلومات حصرية" من مصدر في البيت الأبيض تفيد بأن ترامب وجّه تحذيرات شديدة اللهجة لعائلة نتنياهو، تضمنت تهديدات بإجراءات ضد رئيس الوزراء ونجله يائير وممتلكات العائلة في الولايات المتحدة إذا لم يستجب للمطالب الأمريكية.

وأضاف ماني، في منشور عبر منصة "إكس"، أن ترمب طلب من سارة نتنياهو "الاعتناء بنتنياهو"، مدعيا أنه لوح بإجراءات عقابية مختلفة، كما وعد بمنح أفراد العائلة حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة في حال خسارة نتنياهو الانتخابات المقبلة.

ووفقا للرواية نفسها، أبلغت سارة نتنياهو الرئيس الأمريكي بأنها تؤيد موقفه، قبل أن تتحدث مع زوجها بشأن المطالب الأمريكية، ما أعقبه اتصال هاتفي بين نتنياهو وترامب.

وتأتي هذه المزاعم بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مكالمة هاتفية متوترة بين ترمب ونتنياهو خلال الأيام الماضية، ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن الرئيس الأمريكي عبر عن غضبه من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان والخسائر التي لحقت بالمدنيين.

وبحسب التقرير، وجه ترامب انتقادات حادة لنتنياهو خلال الاتصال، مذكرا إياه بالدعم الذي قدمته الإدارة الأمريكية له في مواجهة أزماته السياسية والقضائية.