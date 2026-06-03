عودة المحامي عبدالرحيم الزواهرة مدير هيئة شباب كلنا الاردن وزوجته إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج

خبرني - عاد إلى أرض الوطن المحامي عبدالرحيم الزواهرة برفقة زوجته الكريمة بعد أن منّ الله عليهما بأداء فريضة الحج لهذا العام في الديار المقدسة، حيث أدّيا مناسك الحج في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة.

وقد أدى مناسك الحج عن نجله الراحل حمزة الزواهرة رحمه الله تعالى، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

وبهذه المناسبة، نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات للمحامي ولعائلته الكريمة بمناسبة عودتهما سالمين إلى أرض الوطن، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهما صالح الأعمال، وأن يجعل حجهما حجاً مبروراً وسعيهما سعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً، وأن يديم عليهما نعمة الصحة والعافية.

حمداً لله على السلامة، وتقبل الله الطاعات، وجعل الحج المبرور جزاءهما