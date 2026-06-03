الداخلية الكويتية تضبط شخصاً تسبب بحادث خلال تصويره تعامل الدفاعات الجوية الكويتية مع صواريخ

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، ضبط شخص قام بتصوير ونشر مقاطع فيديو تضمنت تعامل الدفاعات الجوية الكويتية مع عدد من الصواريخ، في مخالفة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة ومتطلبات الأمن والسلامة.

وقالت الوزارة إن الشخص قام بالتصوير باستخدام هاتفه النقال أثناء قيادة المركبة، الأمر الذي تسبب في وقوع حادث مروري، ما يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأكدت الوزارة الكويتية أن نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالمواقع العسكرية أو الأمنية أو إجراءات التصدي والجاهزية الميدانية يُعد سلوكاً غير مسؤول من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، مشددةً على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق المخالفين.

وتجدد وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين والمقيمين في الكويت إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة، مؤكدة أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته للتعليمات، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة.