قميص ريال مدريد الجديد.. إصدار خاص للكلاب

خبرني - أطلقت شركة "أديداس" طاقما خاصا للكلاب من قميص ريال مدريد، مستوحى من الزي الأساسي الجديد للموسم المقبل 2026-2027.

وكان ريال مدريد كشف عن القميص الخاص به لموسم 2026-2027، بصور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما ذكره موقع "Footy Headlines"، فإن الهدف هو أن يتمكن المشجعون من إلباس حيواناتهم الأليفة المظهر ذاته الذي يبدو به الفريق.

وأشار التقرير إلى أن أديداس لم تعد تكتفي بطرح أطقم اللاعبين، بل توسع نطاقاتها لتشمل المشجعين وحيواناتهم الأليفة، مما يعكس توجها تسويقيا مبتكرا يربط العاطفة بالنادي والمنتج.

هذه الخطوة تأتي ضمن توسع أديداس في منتجات الحيوانات الأليفة، حيث سبق أن طرحت أطقما مشابهة لمنتخبات وطنية قبل كأس العالم 2026.