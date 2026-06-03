محمد فضل شاكر ينشر أول صور لنجله «فضل»

نشر محمد فضل شاكر أول صور لنجله “فضل” بعد أيام من ولادته في الدوحة، وسط تفاعل واسع من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

شارك محمد فضل شاكر متابعيه عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” مجموعة من اللقطات الأولى لنجله، الذي أطلق عليه محبو العائلة لقب “فضل الحفيد”، في إشارة لارتباط الاسم بالعائلة، وسط أجواء من البهجة والاهتمام من الجمهور.

وحملت الصور طابعًا عفويًا لافتًا، حيث ظهرت ملامح الطفل الأولى بشكل جذب اهتمام المتابعين، وأعادت التفاعل مع اسم العائلة الفنية المعروفة، دون أن يغيب عن المنشور الطابع الشخصي الذي يميز حياة الفنان بعيدًا عن الأضواء.

صور ابن محمد فضل شاكر تثير تفاعل المتابعين على إنستغرام

حصدت الصور الأولى التي نشرها الفنان اللبناني انتشارًا واسعًا فور تداولها، إذ تفاعل الجمهور مع اللقطات التي أظهرت براءة المولود، وانهالت التعليقات المهنئة والداعمة للأسرة الجديدة، وسط حالة من الترحيب الكبير بالطفل.

“أمير الإحساس الجديد”.. تعليق طريف من محمد فضل شاكر

أرفق محمد شاكر الصور بتعليق حمل طابعًا مرحًا، كشف من خلاله جانبًا من تجربته الأولى مع الأبوة، حيث كتب مشيرًا إلى طفله: “مع أمير الإحساس يلي بيحب السهر وما بنيّمني الليل”، في إشارة إلى التغيرات التي طرأت على حياته بعد قدوم مولوده الجديد.

“ميني فضول”.. تفاعل واسع وتعليقات من الجمهور

انهالت رسائل التهنئة من المتابعين عبر “إنستغرام”، حيث حملت التعليقات عبارات دعاء ومباركة، من بينها: “ما شاء الله، الله يحفظه”، و“أحلى أمير فضول بالدنيا”، فيما أطلق بعض المتابعين عليه لقب “ميني فضول”، في حين عبّر آخرون عن إعجابهم بالعائلة بعبارة: “هذا الإنتاج اللي نريده يستمر”.

كواليس ولادة فضل في الدوحة

جاء نشر الصور بعد أيام من ولادة الطفل في 25 مايو/ أيار، داخل أحد مستشفيات العاصمة القطرية الدوحة، في أجواء عائلية خاصة.

وكانت مصادر قد أشارت إلى أن الفنان اللبناني تواجد إلى جانب زوجته خلال لحظات الولادة، بعدما غادر مباشرة من تونس عقب إحياء حفل غنائي، متوجهًا إلى الدوحة ليكون إلى جانب عائلته واستقبال مولوده الأول.

وخلال فترة الحمل، حرص الثنائي على إبقاء تفاصيل حياتهما الخاصة بعيدًا عن الإعلام، باستثناء إعلان محدود خلال مشاركتهما في حفل Joy Awards، فيما أكد محمد فضل شاكر في تصريحات سابقة أن شعوره بالمسؤولية تضاعف مع قدوم طفله، مع حرصه على الحفاظ على خصوصية الأسرة، والعمل على تربية “فضل” وفق قيم واضحة وأساسية.