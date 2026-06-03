*
الاربعاء: 03 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

منى زكي على موعد مع عمل رمضاني جديد من 15 حلقة

  • 03 حزيران 2026
  • 20:17
منى زكي على موعد مع عمل رمضاني جديد من 15 حلقة

خبرني - تستعد الفنانة المصرية منى زكي خلال الفترة الحالية لخوض تجربة درامية جديدة ضمن خطتها الفنية المقبلة، التي تشمل أعمالًا في الدراما والسينما، على أن يتم الكشف عنها بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن منى زكي مرشحة لبطولة مسلسل جديد مكوّن من 15 حلقة، من المتوقع عرضه عبر شبكة قنوات MBC خلال موسم رمضان 2027.

وفي الوقت الحالي، يتم العمل على اختيار مخرج المشروع تمهيدًا للإعلان عنه رسميًا بعد اكتمال التعاقدات مع جميع الأطراف.

وكان آخر ظهور درامي للفنانة منى زكي من خلال مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض عام 2023، من تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

وتدور أحداثه حول سيدة تتحمل مسؤولية أسرتها عبر امتلاك مركب صيد والعمل في تجارة الأسماك والجمبري، قبل أن تواجه العديد من الصراعات والتحديات في محيطها الأسري والمهني.

كما تواصل منى زكي التحضير لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "طالع نازل"، المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد السينما، شاركت مؤخرًا في الفيلم السيرة الذاتية "الست" الذي يتناول قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. ويسلط العمل الضوء على أبرز محطات حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها دور مهم في تشكيل مسيرتها الفنية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

محمد فضل شاكر ينشر أول صور لنجله «فضل»
محمد فضل شاكر ينشر أول صور لنجله «فضل»
  • 2026-06-03 20:22
لقاء سويدان تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها أثناء خضوعها لعملية جراحية
لقاء سويدان تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها أثناء خضوعها لعملية جراحية
  • 2026-06-03 20:12
أول رد من أمير كرارة على عاصفة الهجوم بسبب سهام صالح
أول رد من أمير كرارة على عاصفة الهجوم بسبب سهام صالح
  • 2026-06-03 18:19
محمد رمضان يحتفل بإيرادات «أسد».. 70 مليون جنيه في أقل من 3 أسابيع
محمد رمضان يحتفل بإيرادات «أسد».. 70 مليون جنيه في أقل من 3 أسابيع
  • 2026-06-03 18:16
بعد تدخل نقابة المهن التمثيلية.. أشرف زكي يعلن إنهاء أزمة (الدحديرة)
بعد تدخل نقابة المهن التمثيلية.. أشرف زكي يعلن إنهاء أزمة (الدحديرة)
  • 2026-06-03 15:00
مايان السيد: بسبب كلمة كرهت جسدي.. ومحنة صالحتني مع نفسي
مايان السيد: بسبب كلمة كرهت جسدي.. ومحنة صالحتني مع نفسي
  • 2026-06-03 14:19