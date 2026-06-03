لقاء سويدان تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها أثناء خضوعها لعملية جراحية

خبرني - أعلنت لقاء سويدان عن دخول والدتها غرفة العمليات بشكل مفاجئ، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن تعرض والدتها لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، حيث ناشدت جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، في أجواء من القلق والترقب لحين انتهاء العملية.

أثارت رسالة لقاء سويدان تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، الذين سارعوا إلى التعبير عن دعمهم وتمنياتهم بالشفاء العاجل لوالدتها، مؤكدين مساندتهم لها في هذه الظروف الصحية الصعبة، ومتمنين أن تمر الأزمة بسلام وتعود إلى منزلها بصحة جيدة.

نشرت لقاء سويدان عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" رسالة كشفت فيها عن الحالة الصحية لوالدتها، قائلة: «دعاؤكم فرق معايا وأنا مريضة جدًا، ممكن تدعوا لأمي بالشفاء هي في العمليات الآن».

وشهد المنشور تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذين حرصوا على إرسال رسائل دعم ودعاء، معربين عن أمنياتهم بسلامة والدتها وتجاوزها الأزمة الصحية في أسرع وقت ممكن.

كانت لقاء سويدان قد تحدثت خلال الفترة الماضية عن تعرضها لأزمة صحية نتيجة إصابتها بمرض العصب السابع، الأمر الذي استدعى دخولها المستشفى وظهورها بحالة من الإرهاق والتعب.

وخلال ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، أوضحت أن الفنانين يمرون بظروف إنسانية مشابهة لباقي الناس، مؤكدة أن الجمهور غالبًا ما يرى الجانب الظاهر فقط من حياتهم دون معرفة ما يمرون به من تحديات.

وقالت: «إحنا في الأول والآخر بني آدمين، بنفرح ونزعل ونفشل ساعات، وعندنا مشاكل محدش يتخيلها، لكن الناس دايمًا شايفة الصورة اللامعة للفنان».

تواصل لقاء سويدان التعافي بشكل تدريجي من آثار إصابتها السابقة بالعصب السابع، بالتزامن مع متابعتها الدقيقة لحالة والدتها الصحية داخل المستشفى، وسط حالة من الانتظار والترقب، ودعوات متواصلة من جمهورها ومحبيها بالشفاء العاجل.