روسيا تراهن على «أرخص شبح» في العالم

خبرني - روسيا تراهن على أرخص مقاتلة شبحية بالعالم في خطوة تعكس طموحات للجمع بين القدرات القتالية المتقدمة والتكلفة التشغيلية المنخفضة.

وكشفت مجلة "مليتري ووتش"، تفاصيل جديدة تتعلق ببرنامج المقاتلة الشبحية الخفيفة «إس-75 تشيكميت».

ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه شركة الطائرات المتحدة الروسية انتقال المشروع إلى مرحلة جديدة من التطوير، مع بدء العمل على أول نموذج أولي للطائرة استعداداً لاختبارات الطيران خلال السنوات المقبلة.

يرتكز مشروع «إس-75 تشيكميت» على مفهوم المقاتلة أحادية المحرك، وهو خيار هندسي يهدف إلى تقليل تكاليف الشراء والصيانة والتشغيل طوال العمر الافتراضي للطائرة.

وترى موسكو أن هذه الميزة تمنح المقاتلة الجديدة أفضلية مهمة مقارنة بالمقاتلات الثقيلة ذات المحركين التي تشكل العمود الفقري للقوات الجوية الروسية حالياً.

وتُعرف المقاتلات الروسية تقليدياً بأحجامها الكبيرة وقدراتها العالية على حمل الأسلحة والوقود، حيث تنتمي عائلة «سو-27» ومشتقاتها «سو-30» و«سو-34» و«سو-35» إلى فئة الطائرات الثقيلة التي تتمتع بمدى طويل ورادارات قوية وحمولات قتالية ضخمة.

إلا أن هذه المزايا تأتي على حساب ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، وهو ما تسعى روسيا إلى معالجته عبر مشروع «إس-75» الذي يستهدف تقديم بديل أكثر اقتصادية دون التضحية بالقدرات القتالية الأساسية.

يرى مراقبون أن برنامج «إس-75» يمثل امتداداً لفلسفة المقاتلات السوفياتية متوسطة الوزن التي جسدتها طائرة «ميغ-29» خلال الحرب الباردة.

ففي ذلك الوقت اعتمد الاتحاد السوفياتي على منظومة قتالية ثنائية المستوى ضمت المقاتلة الثقيلة «سو-27» إلى جانب «ميغ-29» الأقل تكلفة والأكثر انتشاراً.

وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تراجع الاهتمام الروسي بالمقاتلات المتوسطة لصالح المقاتلات الثقيلة، رغم النجاح التصديري الكبير الذي حققته «ميغ-29» بفضل انخفاض تكاليف تشغيلها وسهولة صيانتها مقارنة بمقاتلات «سوخوي».

كما حققت النسخ المطورة منها حضوراً في أسواق عدة، من بينها مصر والهند والجزائر، في حين لم تتمكن المقاتلة «ميغ-35» من تحقيق النجاح التجاري المأمول.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى «إس-75 تشيكميت» باعتبارها الخليفة الطبيعية لفئة المقاتلات المتوسطة، ولكن ضمن بيئة الجيل الخامس، تماماً كما تم تطوير «سو-57» لتكون الوريث المباشر لعائلة «سو-27» الثقيلة.

تشير التقديرات إلى أن «إس-75» قد تصبح واحدة من أقل المقاتلات الشبحية تكلفة من حيث الإنتاج والتشغيل على مستوى العالم، مستفيدة من اعتمادها على عدد كبير من التقنيات والأنظمة الفرعية المستخدمة بالفعل في برنامج «سو-57»، بما في ذلك المحرك وبعض أنظمة الاستشعار والإلكترونيات القتالية.

ومن شأن هذا التوجه أن يقلل تكاليف التطوير ويُسرّع عملية الإنتاج، فضلاً عن تعزيز جاذبية الطائرة في الأسواق الخارجية.

وتراهن موسكو بشكل خاص على الدول النامية التي تبحث عن مقاتلات حديثة بقدرات شبحية متطورة دون تحمل الأعباء المالية الضخمة المرتبطة بشراء وتشغيل المقاتلات الغربية المتقدمة.

كما يمكن للطائرة الجديدة أن تساعد القوات الجوية الروسية على توسيع حجم أسطولها القتالي وتحسين معدلات الجاهزية ورفع ساعات التدريب للطيارين بفضل انخفاض تكاليف تشيلها.