الصفدي والشيباني يبحثان الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

خبرني - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني الأربعاء، سبل تطوير التعاون بين البلدين، والأوضاع الإقليمية.

وأكّد الصفدي والشيباني خلال اتصالٍ هاتفيٍّ أهميةَ ما تشهده العلاقات الأردنية - السورية من تطور مستمر في مختلف المجالات، وبما يعكس عمق العلاقات والحرص المشترك على تعزيزها.

كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة بما يضمن استعادة التهدئة ومعالجة كل أسباب التوتر سبيلًا لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.