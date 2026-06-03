*
الاربعاء: 03 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

اللجنة المركزية لحركة فتح تنتخب حسين الشيخ نائبا لرئيس الحركة

  • 03 حزيران 2026
  • 20:05
اللجنة المركزية لحركة فتح تنتخب حسين الشيخ نائبا لرئيس الحركة

خبرني - انتخبت اللجنة المركزية لحركة فتح، الاربعاء، حسين الشيخ نائبا لرئيس الحركة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية الجديدة لحركة فتح برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وحركة فتح هي المكوّن الأبرز في منظمة التحرير التي تعتبر الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين في العالم، وتضم معظم الفصائل الفلسطينية وتغيب عنها حركتا حماس والجهاد الإسلامي. ويرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واستمرّ مؤتمر فتح الثامن ثلاثة أيام وتخلّله إجراء انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري (برلمان الحركة). كما شهد إعادة انتخاب محمود عباس (90 عاما) رئيسا لفتح، وهو يرأس الحركة والسلطة ومنظمة التحرير منذ أكثر من عقدين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نتنياهو: إسرائيل وواشنطن مستعدتان لضرب إيران ونزع سلاح حزب الله شرط السلام مع لبنان
نتنياهو: إسرائيل وواشنطن مستعدتان لضرب إيران ونزع سلاح حزب الله شرط السلام مع...
  • 2026-06-03 19:23
كيف تتقاطع تقليصات
كيف تتقاطع تقليصات "الأونروا" مع مخططات تصفية قضية اللاجئين؟
  • 2026-06-03 18:37
بسبب تجاوزات أخلاقية .. استقالة رئيس العمليات بجيش الاحتلال
بسبب تجاوزات أخلاقية .. استقالة رئيس العمليات بجيش الاحتلال
  • 2026-06-03 09:42
إجراءات إسرائيلية جديدة تزيد عرقلة إيصال المساعدات إلى غزة
إجراءات إسرائيلية جديدة تزيد عرقلة إيصال المساعدات إلى غزة
  • 2026-06-03 08:32
بالمنفاخ وتحت حماية الرصاص.. مستوطنون يحرقون مئات الدونمات من قمح الخليل
بالمنفاخ وتحت حماية الرصاص.. مستوطنون يحرقون مئات الدونمات من قمح الخليل
  • 2026-06-03 02:01
إسرائيل تصادق على (قانون النخبة) لمحاكمة أسرى حماس
إسرائيل تصادق على (قانون النخبة) لمحاكمة أسرى حماس
  • 2026-06-03 00:53