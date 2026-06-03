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"المستقلة للانتخاب": مشروع لإطلاق دبلوم عالٍ للأحزاب السياسية بالتعاون مع الجامعة الأردنية

  • 03 حزيران 2026
  • 19:58
المستقلة للانتخاب مشروع لإطلاق دبلوم عالٍ للأحزاب السياسية بالتعاون مع الجامعة الأردنية

خبرني - قال الأمين العام لسجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد الأربعاء إن قانون الأحزاب والانتخاب الجديد راعى الوقت الذي يحتاجه التحوّل للحياة الحزبية عبر زيادة المقاعد المخصصة للأحزاب في مجلس النواب بشكل تدريجي.

وأضاف أبو زيد لقناة "المملكة" أنّه خُصص في الدورة السابقة 30% من المقاعد للأحزاب على أن تزيد النسبة في الدورة المقبلة إلى 50% وفي الدورة التي تليها إلى 65%.

وأوضح أن الأحزاب السياسية دخلت بعد الانتخابات في مرحلة مراجعة لأنشطتها ونتائجها في الانتخابات، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب توجهت لعملية الاندماج للخروج من حالة الضعف.

وأكد أبو زيد أن حالة الفتور التي تشهدها الأحزاب متوقعة، وأن المشهد الحزبي يتغير تبعا للأحداث التي تمر فيها، لافتا إلى أن الأحزاب بدأت بإجراء تعديلات على أنظمتها الأساسية للانتقال إلى مستوى الأحزاب القائمة على العمل المؤسسي التي تتحقق داخلها الديمقراطية.

وبين أن دور الهيئة يتمثل بمراقبة مدى التزام الأحزاب بأحكام القانون وتشجيع الأنشطة الحزبية، مشيرا إلى وجود 31 حزبا مرخصا و85000 منتسب إلى الأحزاب.

وأوضح أبو زيد أن الهيئة أعدت أكثر من 18 برنامجا تدريبيا للأحزاب السياسية، ومشروعا لدبلوم عالٍ للأحزاب السياسية بالتعاون مع الجامعة الأردنية، ويمنح هذا الدبلوم شهادة أكاديمية للمهتمين بالشأن السياسي.
 

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