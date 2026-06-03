الآثار العامة: تجميع أكثر من 300 حجر من جدار قلعة الكرك المنهار

خبرني - قال المدير العام لدائرة الآثار العامة، فوزي أبو دنة، إن الدائرة بدأت منذ انهيار الجدار المحاذي لقلعة الكرك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة بنائه وترميمه، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات المختصة.

وأوضح أبو دنة في تصريحات لقناة "المملكة" أن الحجارة التي سقطت إلى الوادي جرى تتبعها وتجميعها بالكامل، رغم صعوبة طبيعة المنطقة وعدم إمكانية وصول الآليات إليها، ما استدعى نقلها يدويًا بوساطة فرق دائرة الآثار العامة ومديرية آثار الكرك.

وأضاف أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية أعاقت عمليات استرجاع الحجارة وتتبعها، إلا أن فرق العمل تمكنت مؤخرًا من تحديد مواقعها وتجميعها في نقاط محددة.

وأشار إلى أن العديد من الحجارة سقطت على شكل كتل متماسكة، الأمر الذي استوجب ترقيمها وفق أسس علمية دقيقة قبل تفكيكها ونقلها.

وبيّن أن الفرق المختصة تمكنت حتى الآن من جمع أكثر من 300 حجر من امتداد يصل إلى نحو 70 مترًا، ويجري العمل حاليًا على فتح طريق للوصول إلى موقع تجميع الحجارة تمهيدًا لنقلها إلى موقع الجدار وإعادة استخدامها في أعمال الترميم.

وأكد أن أعمال التدعيم الأولية للجدار المتبقي نُفذت بإشراف اللجان المختصة، بما فيها المجلس الوطني للبناء، واللجنة الإنشائية العليا، ووزارة السياحة والآثار، ونقابة المهندسين، والجمعية العلمية الملكية، ودائرة الآثار العامة، وذلك للحفاظ على الأجزاء المتبقية من الجدار ومنع تعرضها لأي أضرار إضافية.

وأشار أبو دنة إلى أن الدراسات الجيولوجية والهندسية اللازمة أُنجزت لفهم طبيعة الموقع ومسارات المياه ومعالجة أسباب الانهيار، لافتًا إلى أن المشروع وصل حاليًا إلى مرحلة طرح العطاءات واستدراج العروض التنفيذية، تمهيدًا للبدء بأعمال إعادة بناء الجدار وفق المعايير العلمية والفنية المعتمدة.

وشدد على أن قلعة الكرك تُعدّ من أبرز المعالم التاريخية في الأردن، وأن جميع الجهات المعنية تعمل على إنجاز المشروع بأعلى درجات الدقة للحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية للموقع وضمان سلامته مستقبلًا.

وتتواصل المطالبات بالإسراع في ترميم الجزء المنهار من سور مدينة الكرك القديمة، بعد مرور خمسة أشهر على الحادثة التي ما تزال آثارُها حاضرةً في الموقع، بين حجارةٍ أثرية متناثرة في الوادي المقابل، وطريقٍ ما يزال مغلقًا أمام حركة المركبات.

قلعة الكرك

وتقع قلعة الكرك في مركز محافظة الكرك على بُعد 130 كم جنوبيّ العاصمة عمّان، يعود تاريخ بنائها إلى العصر الحديدي/ الفترة المؤابية واستمر الاستيطان فيها خلال الفترات النبطية، والرومانية، والبيزنطية والعصور الإسلامية.

وتعدُّ قلعة الكرك ثاني أكبر القلاع مساحةً في الشرق الأوسط، حيث تتكون من سبعة طوابق أو مستويات، ومن أهم المعالم الأثرية في القلعة: الأبراج، والسوق، والمدرسة، والقصر المملوكي، والمسجد، والكنيسة الصليبية، والقاعة الناصرية، والمعصرة، والأفران، وآبار المياه والعديد من المباني السكنية.