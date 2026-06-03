مشاركة فاعلة لجامعة عمان العربية في معرض الجامعات في مدرسة الأمير حمزة بن الحسين

خبرني - في إطار رؤي ة جامعة عمان العربية الاستراتيجية لتعزيز حضورها الأكاديمي وترسيخ مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة في التعليم العالي، وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة ، شاركت دائرة التسويق وبإشراف الدكتور محمد نصار مدير الدائرة في معرض الجامعات الذي أُقيم في مدرسة الأمير حمزة بن الحسين، ضمن فعالية تعليمية مميزة جمعت بين التميز والإبداع الأردني ، حيث مثّل الجامعة في فعاليات المعرض السيدة روان الخليلي من دائرة التسويق

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود جامعة عمان العربية المستمرة في توسيع نطاق تواصلها مع الطلبة والمؤسسات التعليمية، وتعزيز حضورها في الفعاليات التربوية التي تسهم في توجيه الطلبة نحو اختيارات أكاديمية مدروسة، بما يواكب متطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في مختلف القطاعات ، وقد شكّل المعرض منصة تفاعلية جمعت طلبة الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم، حيث أتيحت لهم فرصة الاطلاع على البرامج الأكاديمية والتخصصات الحديثة التي تطرحها الجامعة، واستكشاف الفرص التعليمية والتدريبية التي تسهم في بناء مساراتهم المستقبلية بثقة ووعي ، وقدم ممثلو الجامعة شرحًا شاملًا حول كليات الجامعة وبرامجها الأكاديمية وخدماتها التعليمية، بما في ذلك نظامها التعليمي المتميز وآليات متابعة الخريجين ، وتضمّن المعرض تسليط الضوء على مجموعة من التخصصات الحديثة التي تواكب التحولات العالمية في التعليم وسوق العمل، من أبرزها: بكالوريوس العلوم اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد، وبكالوريوس التسويق الرقمي، وبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية، وبكالوريوس الطفولة المبكرة، وبكالوريوس صيانة الطائرات وبكالوريوس علوم الكترونيات الطيران, وبكالوريوس إدارة الطيران, إضافة ً إلى التخصصات التكنولوجية والهندسية والطبية والإدارية الأخرى التي تشكّل ركيزة أساسية في برامج الجامعة الأكاديمية ، وتم استعراض نظام الجامعة التعليمي المتطور، والمنح الدراسية المتنوعة، والرسوم الدراسية التنافسية التي تتيح فرصًا تعليمية واسعة للطلبة، إلى جانب التخصصات المستحدثة التي تعكس توجه الجامعة نحو التعليم التطبيقي والمهني الحديث ، وشهد جناح الجامعة تفاعلًا لافتًا من الطلبة وأولياء الأمور، حيث تم تقديم إجابات وافية حول المسارات الأكاديمية والمهنية، إضافة إلى توزيع مواد تعريفية وهدايا ترويجية أسهمت في تعزيز تجربة الزوار وزيادة مستوى التفاعل والاهتمام.

وبهذا الصدد أكد الدكتور الوديان على أن جامعة عمان العربية ماضية في تطوير برامجها الأكاديمية واستحداث تخصصات نوعية تواكب متطلبات المستقبل، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي يتمثل في بناء جيل مؤهل علميًا وعمليًا قادر على المنافسة والابتكار ، وأضاف أن الجامعة تضع جودة التعليم والارتباط بسوق العمل في مقدمة أولوياتها، بما يعزز دورها كجامعة رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

بدوره أكد الدكتور نصار على أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تأتي ضمن استراتيجية الجامعة في التوجيه الأكاديمي المبكر، وتمكين الطلبة من اتخاذ قرارات واعية ومدروسة بشأن مستقبلهم التعليمي والمهني ، وأضاف أن الجامعة تواصل العمل على تعزيز حضورها المؤسسي وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات التعليمية، بما يسهم في دعم الطلبة وتقديم الإرشاد الأكاديمي النوعي لهم.

وتواصل جامعة عمان العربية جهودها في ترسيخ دورها المجتمعي والتعليمي، من خلال مبادراتها النوعية وشراكاتها الفاعلة، بما يعكس رسالتها في دعم التعليم النوعي، وتمكين الطلبة، وبناء مستقبل أكاديمي ومهني واعد للأجيال القادمة.