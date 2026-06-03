"عمان العربية" تكرّم الفائزين في مسابقة كلية الأعمال للاستدامة والريادة والإبداع

خبرني - انسجامًا مع رؤية جامعة عمان العربية ورسالتها الهادفة إلى تعزيز الإبداع والريادة وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة لدى الطلبة، نظم قسم التسويق الرقمي في كلية الأعمال حفل إعلان نتائج مسابقة "الاستدامة والريادة والإبداع"، بحضور كلّ من : الدكتورة عهود الخصاونة عميد كلية الأعمال ، والأستاذ الدكتور رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة و رئيس اللجنة العليا لمكافحة التدخين والمخدرات ، والدكتور عمار الرواحنة مساعد عميد كلية الأعمال ، والدكتور خالد ابو الغنم رئيس قسم التسويق الرقمي ، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، ب مشاركة واسعة من طلبة الجامعة ب مختلف ال كليات وذلك بإشراف الدكتور عبدالرزاق العقول عضو هيئة التدريس في قسم التسويق الرقمي في كلية الأعمال.

وبهذا الصدد وبيّنت الدكتورة الخصاونة ب أن المسابقة جاءت في إطار حرص جامعة عمان العربية على تنمية المهارات العملية والإبداعية لدى طلبتها، وتحفيزهم على توظيف معارفهم وقدراتهم في معالجة القضايا المجتمعية والبيئية من خلال حلول وأفكار مبتكرة ، حيث تمحورت فكرة المسابقة حول التشجيع على الإقلاع عن التدخين، تزامنًا مع اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، وذلك عبر إنتاج محتوى توعوي وإبداعي من خلال تصميم ملصق (Poster)، أو فيديو قصير، بما يسهم في نشر الوعي بمخاطر التدخين وأهمية تبني أنماط حياة صحية.

بدوره أشار الدكتور أبو الغنم إلى أن المسابقة شهدت تقديم أعمال متميزة عكست مستوى عالياً من الإبداع والوعي لدى الطلبة، حيث وظف المشاركون مهاراتهم في التصميم وصناعة المحتوى الرقمي والتسويق الاجتماعي لإيصال رسائل توعوية مؤثرة تخدم المجتمع وتعزز السلوكيات الإيجابية.

من جانبها بينت الدكتورة أبو حويج ب أن التوعية بأهمية الإقلاع عن التدخين تعد من الأولويات الصحية التي تتطلب تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية، مؤكدةً أن المبادرات التوعوية التي يقودها الطلبة تسهم في إيصال رسائل مؤثرة تعزز الوعي بمخاطر التدخين وتدعم بناء مجتمع أكثر صحة ووعيًا، خاصةً بين فئة الشباب التي تمثل الركيزة الأساسية للمستقبل .

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الطالب وحيد عبادة بالمركز الأول في فئة الفيديو القصير (Video)، فيما جاءت نتائج فئة الملصق التوعوي (Poster) بفوز الطالب يزن عبدالرحمن بالمركز الأول، والطالبة ابتسام الربايعة بالمركز الثاني، والطالبة نور صلاح بالمركز الثالث، وذلك تقديرًا لما قدموه من أعمال إبداعية متميزة عكست وعيهم بالقضايا الصحية والمجتمعية وقدرتهم على توظيف أدوات الإعلام الرقمي في إيصال رسائل توعوية مؤثرة.

وأكدت الجامعة أن تنظيم هذه الفعالية يجسد التزامها بدعم مبادرات الريادة والإبداع والاستدامة، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة في مشاريع وأنشطة تنموية تسهم في خدمة المجتمع وتواكب التحديات المعاصرة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز دور الشباب في إحداث التغيير الإيجابي وصناعة مستقبل أكثر وعيًا واستدامة.