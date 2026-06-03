خبرني - اطلقت أمنية، إحدى شركات Beyon، عملها الغنائي الجديد “درب الأساطير"، احتفاءً برحلة الأجيال التي حملت حلم الوصول إلى كأس العالم جيلاً بعد جيل، وجمعت أساطير الفن وكرة القدم الأردنية في قصة واحدة تحتفي بالفخر والانتماء والهوية الوطنية.

ويستند العمل إلى فكرة أنّ الإنجازات الكبرى لا يصنعها جيل واحد، بل هي ثمرة رحلة طويلة من الأشخاص الذين آمنوا بالحلم ومهدوا الطريق لمن جاء بعدهم. ومن هنا جاء اسم “درب الأساطير”، ليحتفي بأساطير الأمس ونجوم اليوم وأبطال الغد الذين ساهموا في كتابة هذه القصة.

ويأتي “درب الأساطير” كهدية من أمنية إلى الأردنيين والنشامى احتفاءً بهذه اللحظة الوطنية التاريخية، وتقديراً لكل من ساهم في بناء الطريق الذي أوصل الأردن إلى هنا.

ويجمع العمل الفنانة نداء شرارة، والفنان هاني متواسي، والفنان مِلي في أول ظهور له، إلى جانب لاعب المنتخب الوطني الصاعد عودة الفاخوري، وأساطير الكرة الأردنية رأفت علي وجمال أبو عابد، في تجسيد لفكرة انتقال الحلم والإلهام من جيل إلى آخر.

وفي أكثر لحظات العمل تأثيراً، تم تقديم محاكاة صوت الفنان الراحل متعب السقار، الصوت الذي ارتبط بوجدان الأردنيين في محطات الفرح والفخر الوطني. وأُعيد تقديم صوته عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار تكريمي يهدف إلى الاحتفاء بإرثه الفني ومكانته الكبيرة في قلوب الأردنيين.

وقد تم تنفيذ هذه المشاركة بموافقة ودعم عائلته الكريمة، التي شاركت في المشروع انطلاقاً من إيمانها بأهمية الحفاظ على إرثه الفني وتعريف الأجيال الجديدة بصوته وأعماله التي ما زالت حاضرة في الذاكرة الوطنية.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت أرملة الفنان الراحل متعب السقار: "شعرنا بالفخر عندما اطلعنا على فكرة المشروع والطريقة التي تم بها التعامل مع إرث متعب بكل احترام وتقدير. رؤية صوته يعود ليشارك الأردنيين هذه اللحظة التاريخية كانت مؤثرة للغاية بالنسبة لنا، ونحن سعداء بأن يبقى حضوره وإرثه الفني حاضرين في وجدان الأجيال الجديدة."

كما قال شقيق الفنان الراحل: "متعب كان دائماً صوتاً قريباً من الناس ومن الوطن، وهذا المشروع يعكس مكانته ومحبة الأردنيين له. نثمن الجهد الكبير المبذول في تقديم هذا العمل بهذه الجودة والاحترام، ونعتبره تكريماً يليق بمسيرته الفنية."

ويأتي العمل الموسيقي والفيديو بالاشراف الإبداعي من وكالة ADPRO& ومن إنتاج سكراب ريكوردز بقيادة ناصر البشير وفرح الحوراني، وبالتعاون مع المخرج فريد مالكي، الذين قدموا رؤية فنية وسينمائية تجمع بين الموسيقى والسرد البصري والتقنيات الحديثة في عمل يحتفي بالأردن وإنجازاته وهويته، ويعكس قوة الروابط التي تجمع الأجيال ببعضها البعض.

وفي تعليقها على إطلاق الأغنية، قالت دينا الداود، المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في أمنية: "يجسد درب الأساطير لحظة وطنية استثنائية يعيشها الأردنيون اليوم، ويحتفي بالرحلة التي أوصلت النشامى إلى أعتاب تحقيق حلم طال انتظاره. ومن خلال هذا العمل، أردنا أن نجمع بين رموز صنعت الذاكرة الأردنية وأجيال تواصل كتابة فصول جديدة من هذه الحكاية، لنقدم عملاً يعكس روح الفخر والانتماء التي تجمع الأردنيين حول قصة واحدة."

وأضافت: "في أمنية، نؤمن أن التكنولوجيا تصبح أكثر قيمة عندما تُستخدم للحفاظ على الإرث الثقافي وتعزيز ارتباط الأجيال بقصصها ورموزها الوطنية. ومن خلال هذا المشروع أردنا أن نبرهن كيف يمكن للابتكار أن يفتح آفاقاً جديدة لإحياء عناصر راسخة في الذاكرة الأردنية، وأن يكون جسراً يربط الماضي بالمستقبل ويحافظ على القصص التي تشكل هويتنا الوطنية."

ويأتي إطلاق "درب الأساطير" ضمن رؤية شركة أمنية المستمرة لدعم المبادرات التي تجمع بين التكنولوجيا والثقافة والابتكار، وترسخ دورها كشركة تسهم في خلق تجارب ذات أثر حقيقي تتجاوز الخدمات التقليدية لتلامس المجتمع والهوية الوطنية.

شاهدوها على اليوتيوب خلال الرابط التالي: https://youtu.be/c5s4sfuEKxc?si=lzuUET4ckRiA7T5E