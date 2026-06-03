خبرني - انطلاقًا من حرص جامعة عمان العربية على تعزيز جاهزية طلبتها لسوق العمل وتمكينهم من اكتساب المهارات المهنية التي تواكب متطلبات العصر، نظمت كلية الأعمال - قسم المحاسبة في الجامعة و بالتعاون مع شركة الصرح العالمية للاستشارات والتدريب، ورشة تدريبية بعنوان "أهمية الشهادات المهنية في سوق العمل"، ل طلبة قسم المحاسبة ، بهدف تعريف الطلبة بأهمية الشهادات المهنية العالمية في مجال المحاسبة والتدقيق والمالية، مثل CPA وCMA وCIA وACCA، ودورها في تعزيز الكفاءات المهنية ورفع القدرة التنافسية للخريجين في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التطوير المهني المستمر في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمحاسبي.

وتطرقت الورشة إلى أبرز المهارات التقنية الحديثة التي أصبحت جزءًا أساسيًا من الممارسات المحاسبية المعاصرة، بما في ذلك تطبيقات التحول الرقمي والأنظمة المحاسبية الذكية وأدوات تحليل البيانات، ودورها في تعزيز كفاءة الأداء المهني ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي ، وفي هذا السياق أكد الدكتور المثنى أبو علان رئيس قسم المحاسبة على أهمية مثل هذه الورش في توجيه الطلبة نحو التخطيط المبكر لمسارهم المهني، وتشجيعهم على الحصول على الشهادات المهنية المتخصصة التي تعزز من تنافسيتهم في سوق العمل، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتطور الوظيفي بما يتواءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي واحتياجات المؤسسات الحديثة.