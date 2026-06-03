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  • كلية الأعمال في "عمان العربية" تنظم محاضرة توعوية حول "التكنولوجيا الخضراء واستدامة الشبكات" في مدرسة ابن النفيس الصناعية

كلية الأعمال في "عمان العربية" تنظم محاضرة توعوية حول "التكنولوجيا الخضراء واستدامة الشبكات" في مدرسة ابن النفيس الصناعية

  • 03 حزيران 2026
  • 18:47
كلية الأعمال في عمان العربية تنظم محاضرة توعوية حول التكنولوجيا الخضراء واستدامة الشبكات في مدرسة ابن النفيس الصناعية

خبرني - انسجاماً مع رؤية جامعة عمان العربية في تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ التعاون مع المؤسسات التعليمية والوطنية، نظم قسم نظم المعلومات الإدارية في كلية الأعمال زيارة ميدانية ومجتمعية إلى مدرسة ابن النفيس الثانوية الصناعية في منطقة صويلح، تأكيداً لدور الجامعة في خدمة المجتمع والمساهمة في دعم المبادرات التعليمية والتنموية.

 

وخلال الزيارة قدّم الدكتور مؤيد عمر عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال في جامعة عمان العربية، محاضرة علمية وتوعوية متخصصة بعنوان: "تصميم طوبولوجيا الشبكات: نحو استدامة تقنية وكفاءة تشغيلية في بيئات الأعمال"، بهدف تعزيز فهم الطلبة لآليات ربط المفاهيم التقنية الحديثة بمبادئ المسؤولية البيئية، وتوعيتهم بأسس اختيار التصاميم الهندسية والهيكلية المثلى لشبكات الأعمال (Topology) بما يحقق الكفاءة والاستدامة، وتناول الدكتور مؤيد خلال المحاضرة مجموعة من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بمفهوم "تكنولوجيا المعلومات الخضراء" (Green IT)، حيث استعرض أبرز ممارساتها، أهمها: ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الهدر الكهربائي للمعدات، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن البنى التحتية التقنية، إضافة إلى إطالة العمر الافتراضي للموارد والأجهزة التكنولوجية بما يسهم في تعزيز الاستدامة التشغيلية.

 

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع توجيهات كلية الأعمال وقسم نظم المعلومات الإدارية في جامعة عمان العربية الهادفة إلى ترسيخ دور الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة تسهم بفاعلية في نشر الوعي المعرفي والتقني، وتعزيز ارتباطها بالمجتمع المحلي ودعم مسارات التنمية المستدامة.

كلية الأعمال في
كلية الأعمال في
كلية الأعمال في
كلية الأعمال في
كلية الأعمال في

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