جامعة عمان العربية تشارك المدارس الأردنية الدولية بفعالية

خبرني - انسجامًا مع رسال ة جامعة عمان العربية في الإرشاد الأكاديمي وتمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية واعية، وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، شاركت دائرة التسويق وبإشراف الدكتور محمد نصار مدير الدائرة في فعاليات يوم المهن الذي نظمته المدارس الأردنية الدولية في منطقة تلاع العلي، بمشاركة نخبة من الجامعات والمؤسسات التعليمية ، تأكيدًا على حرص جامعة عمان العربية المستمر على تعزيز التواصل المباشر مع طلبة المرحلة الثانوية وتعريفهم بالتخصصات الأكاديمية التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي ، حيث مثّل الجامعة في فعاليات المعرض كل من : السيدة إيمان غنايم، والسيدة بتول الشويطر من دائرة التسويق

وشكّل اليوم المهني منصة تفاعلية جمعت الطلبة بممثلي الجامعات، حيث قدّم فريق جامعة عمان العربية شرحًا وافيًا حول كليات الجامعة وتخصصاتها وبرامجها الأكاديمية، إضافة إلى نظامها التعليمي، وبرامج متابعة الخريجين، والمنح الدراسية والتسهيلات التي توفرها الجامعة لطلبتها ، كما استعرض الفريق عددًا من التخصصات النوعية الحديثة التي تطرحها الجامعة، وفي مقدمتها تخصص المعلوماتية الحيوية وتخصص العلوم الطبية المخبرية، مع توضيح مجالات العمل المستقبلية المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على التخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا مثل تخصصات علوم الطيران، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، باعتبارها من التخصصات المرتبطة باحتياجات المستقبل والتحول الرقمي ، وشهد جناح الجامعة تفاعلًا ملحوظًا من الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية، حيث تم الإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالتخصصات الجامعية وفرص العمل بعد التخرج، إضافة ً إلى برامج الدراسات العليا، خصوصًا برامج الماجستير والدبلوم العالي التي تطرحها الجامعة.

وأكد الدكتور محمد نصّار مدير دائرة التسويق في جامعة عمان العربية أن مشاركة الجامعة في مثل هذه الفعاليات تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية ورسالتها التوعوية تجاه الطلبة، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تقديم الإرشاد الأكاديمي الذي يساعد الطلبة على اختيار تخصصاتهم وفق ميولهم وقدراتهم ومتطلبات سوق العمل ، وأضاف أن جامعة عمان العربية تواصل تطوير برامجها الأكاديمية واستحداث تخصصات حديثة تواكب التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات.

وفي ختام الفعالية أعربت المدير العام للمدارس الدكتورة ملك الناظم عن تقديرها لمشاركة جامعة عمان العربية الفاعلة، مثمنةً جهودها في توعية الطلبة وإرشادهم أكاديميًا، كما أشادت بمستوى البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، وقدّمت درعًا تكريميًا للمشاركين تقديرًا لجهودهم المتميزة.