العثور على نموذج أولي لساعة Pixel Watch 5 في أعماق المحيط الأطلسي

خبرني - تتمتع غوغل بسجل حافل في تسريب معلومات الأجهزة، والآن نحن أمام تسريب جديد يُضاف إلى سجلها.

فقد ظهر نموذج أولي لساعة Pixel Watch 5 في أعماق المحيط الأطلسي، كاشفا عن تصميمها قبل إطلاقها الرسمي بوقت طويل.

وقد شارك المؤسس المشارك لشركة Gearbox Software - الاستوديو الذي يقف وراء سلسلة ألعاب Borderlands - راندي بيتشفورد، صور الساعة.

وقال راندي بيتشفورد مازحا على موقع X، أنه تم العثور على الساعة أثناء غوص بالقرب من جزيرة سانت مارتن الكاريبية.

وأشار بيتشفورد إلى أن الساعة كانت تحتوي على طاقة احتياطية كافية لعرض الوقت، إلا أن البطارية الرئيسية كانت فارغة. ومن الأمام، تبدو ساعة Pixel Watch 5 مطابقة تماما لساعة Pixel Watch 4.

وفقا لموقع GSMArena، يحتوي الجزء الخلفي على عدة علامات تُشير إلى بعض المواصفات الرئيسية. تشمل هذه العلامات معيار الحماية من دخول الماء والغبار IP68، الذي يحمي مكونات ساعة Pixel Watch 5 الداخلية من مياه البحر المالحة.

كما يوجد علامة Pixel Watch 5 وعلامة أخرى تُشير إلى مقاس 45 مم، مما يؤكد أن حجمها سيكون مماثلا لحجم ساعة Pixel Watch 4 الأكبر.

وتؤكد العلامات الأخرى وجود مستشعر لمعدل ضربات القلب، وشريحة UWB، ومستشعر النبض، ومستشعر تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، ومستشعر درجة حرارة الجلد.

وتشير التسريبات أن الساعة قد تُزود بشريحة Tensor مخصصة بدلا من معالجات Qualcomm Snapdragon التي كانت موجودة في جميع ساعات Pixel السابقة.