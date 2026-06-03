أول رد من أمير كرارة على عاصفة الهجوم بسبب سهام صالح

خبرني - أعاد رحيل الفنانة سهام جلال إلى الواجهة تصريحات سابقة ارتبطت بعلاقتها بالفنان أمير كرارة، الأمر الذي أثار نقاشا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودفع الأمر البعض إلى توجيه انتقادات لكرارة استنادًا إلى تصريحات أدلت بها سهام صالح قبل سنوات بشأن طلبها المساعدة للعودة إلى الساحة الفنية.

وتصدر اسم أمير كرارة محركات البحث بعد انتشار مقاطع ومقتطفات من لقاء تلفزيوني قديم لسهام جلال تحدثت خلاله عن شعورها بخيبة أمل نتيجة عدم تلقيها ردًا على محاولات تواصل سابقة معه، وهو ما فتح باب التساؤلات مجددًا حول طبيعة العلاقة بينهما.

ونفى أمير كرارة في تصريحات صحفية وجود أي خلاف بينه وبين سهام، مؤكدًا أن ما أثير في الماضي كان نتيجة سوء فهم لا أكثر.

وأوضح أن سهام جلال كانت تحاول التواصل معه عبر رقم هاتف غير صحيح، الأمر الذي حال دون وصول رسائلها واتصالاتها إليه في ذلك الوقت.

وأشار إلى أنه بادر بالتواصل معها فور علمه بالأمر بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، ليكتشف الطرفان أن المشكلة تعود إلى خطأ في بيانات الاتصال، مؤكدًا أن الأمر انتهى بشكل ودي منذ سنوات ولم تكن هناك أي خلافات شخصية بينهما.

وكانت سهام جلال قد حرصت لاحقًا على توضيح حقيقة الموقف من خلال رسالة نشرتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت خلالها أن العلاقة التي تجمعها بأمير كرارة قائمة على الاحترام والصداقة الممتدة لسنوات، مشددة على أنها لم تكن تقصد الإساءة إليه أو إثارة أي أزمة.

كما وصفت، أمير كرارة بأنه "أخ وزميل وعِشرة عمر"، مؤكدة رفضها استغلال المواقف الشخصية لإثارة الجدل أو تحقيق الانتشار، وهو ما اعتبره كثيرون حينها نهاية رسمية للأزمة التي أُثيرت بينهما.

ويأتي تجدد الحديث عن هذه الواقعة بعد ساعات من وفاة سهام جلال، ما دفع أمير كرارة إلى التعبير عن دهشته من إعادة تداول تصريحات قديمة جرى توضيحها.