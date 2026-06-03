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  • الصفدي يبحث مع نظيريه السعودي والعراقي جهود إنهاء التصعيد الذي تشهده المنطقة

الصفدي يبحث مع نظيريه السعودي والعراقي جهود إنهاء التصعيد الذي تشهده المنطقة

  • 03 حزيران 2026
  • 18:10
الصفدي يبحث مع نظيريه السعودي والعراقي جهود إنهاء التصعيد الذي تشهده المنطقة

خبرني - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأربعاء اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق فؤاد حسين.

وبحث الصفدي ونظيره السعودي خلال الاتصال الذي جاء في سياق التنسيق والتشاور المستمر بين المملكتين التطورات الإقليمية، والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الذي تشهده المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن ديمومتهما.

ودان الوزيران الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت ، والتي تمثّل انتهاكًا لسيادتهما، وتقويضًا للجهود الرامية إلى تهدئة التوترات الحالية. كما بحث الصفدي وسمو الأمير فيصل سبل تنمية التعاون بين الأردن والسعودية في عدد من المجالات تعزيزًا للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وبحث الصفدي ونظيره العراقي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكّد الوزيران في اتصالٍ هاتفيٍّ أهمية الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الإقليمي واستعادة التهدئة. وشدّدا على أهمية التوصل لحل جذري للتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وهنّأ الصفدي نظيره العراقي على إعادة تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للخارجية في الحكومة العراقية الجديدة.

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