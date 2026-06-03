الملكة رانيا العبدالله: للكويت مكان في الوجدان والذاكرة

خبرني - أعربت الملكة رانيا العبد الله، الأربعاء، عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها، إثر الاعتداء الجوي الأخير الذي طال عددا من المنشآت المدنية والحيوية هناك.

ونشرت الملكة عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" (Instagram) بطاقة خبرية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تتضمن تفاصيل حالة الاستنفار الصحي وتوزيع المصابين الـ 63 على المستشفيات الكويتية.

ووجهت الملكة رانيا رسالة للكويت قيادة وشعبا، دونت فيها:

"للكويت مكان في الوجدان والذاكرة لدى كل من عرف أهلها وطيب معدنهم. دعواتنا بالشفاء والسلامة للجميع، وحفظ الله جميع أوطاننا العربية من كل سوء".