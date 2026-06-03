الإحصاءات: انطلاق المرحلة النهائية للتعداد العام للسكان والمباني مطلع تشرين الثاني

خبرني - كشف مدير دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أنّ من المتوقع إعلان نتائج التعداد العام للسكان والمباني قبل نهاية العام الحالي، بعد تنفيذ المرحلة النهائية من التعداد مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.

وقال فريحات، خلال اجتماع عُقد في مبنى المحافظة بحضور مديري الدوائر، إن محافظة جرش تُعدّ السابعة على مستوى المملكة من حيث عدد السكان والمباني، مبيناً أنه سيتم الاستعانة بنحو 10 آلاف معلم للمشاركة في تنفيذ التعداد.

وأضاف أن المرحلة النهائية من التعداد العام للسكان والمباني ستنطلق مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، وستستمر لمدة شهر. وأوضح أن التعداد سيتم على مرحلتين؛ الأولى إلكترونية وغير ميدانية وتستمر لثلاثة أيام، فيما تُستكمل بقية مراحل التعداد ميدانياً.

وأشار إلى أنه تم تقسيم الأردن إلى 24 ألف بلوك إحصائي تشمل جميع مناطق المملكة من مدن وقرى وأحياء ومناطق صحراوية، منها 612 بلوكاً في محافظة جرش. وأضاف أن الباحث سيقوم يومياً بحصر بيانات 10 منازل من خلال استبيان يتضمن 62 سؤالاً، ويستغرق تعبئته نحو نصف ساعة.

وأوضح أن الباحث الميداني سيحمل بطاقة تعريفية تُمكّن المواطنين من التحقق من هويته، سواء من خلال الاطلاع على البطاقة أو إجراء مسح ضوئي لها، حيث تظهر جميع البيانات التعريفية الخاصة بالباحث.

وبيّن فريحات أنه من المتوقع إعلان نتائج التعداد العام للسكان والمباني قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى وجود نحو مليون و95 ألف مبنى في الأردن.

وكشف أن تكلفة تنفيذ التعداد تبلغ نحو 24 مليون دينار، لافتاً إلى أن التعداد الحالي هو السابع الذي تجريه الحكومة الأردنية، فيما نُفذ آخر تعداد عام للسكان والمساكن في عام 2015.

وأكّد نائب محافظ جرش محمد العوامرة أهمية مشروع التعداد في دعم منظومة التخطيط التنموي وصنع القرار من خلال توفير بيانات شاملة ودقيقة تغطي مختلف القطاعات والفئات المجتمعية، مشدداً على استعداد المحافظة لتسخير جميع الإمكانات المتاحة لإنجاح هذا المشروع الوطني.

كما دعا العوامرة المدراء التنفيذيين إلى تعزيز التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه على النحو الأمثل، بما يخدم خطط التنمية المستدامة في المحافظة والمملكة.