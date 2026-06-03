وزير الثقافة الرواشدة خلال تتويج الأعمال الفائزة في مهرجان

خبرني - رعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، فعاليات مهرجان الشرق الأوسط للأفلام القصيرة، بحضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، ونخبة من الفنانين، والمخرجين، والمنتجين، والإعلاميين، إلى جانب أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة.

وقال الرواشدة في كلمةٍ له إن الأفلام القصيرة أحد أكثر أشكال التعبير البصري قدرةً على الوصول إلى الجمهور والتأثير في وعيه، لما تمتلكه من كثافة سردية وقدرة على اختزال الأفكار والقضايا الإنسانية والوطنية بلغة فنية معاصرة، لافتًا إلى أهمية توظيف الفن والسينما في تعزيز السردية الأردنية وإبراز قصة الدولة الأردنية ومنجزاتها وهويتها الثقافية والوطنية، بما يسهم في نقل صورة الأردن وقيمه وتاريخه إلى الأجيال الجديدة وإلى العالم بلغة إبداعية مؤثرة وعابرة للحدود.

بدوره، أشار عميد كلية الإعلام الدكتور رامز أبو حصيرة، في كلمته الافتتاحية، إلى أن التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام وصناعة المحتوى جعلت القيمة الحقيقية تكمن في امتلاك الرؤية والقدرة على صناعة المعنى، مشددًا على أن السرد البصري بات أحد أهم أدوات فهم العالم والتأثير فيه.

من جانبه، لفت الإعلامي الأستاذ الدكتور هاني البدري إلى إن أخطر ما تواجهه المجتمعات اليوم يتمثل في وفرة المحتوى الخالي من المعنى، مضيفًا أن السينما الواعية تمثل خط الدفاع الثقافي الأول في مواجهة الابتذال والسطحية.



وفي ختام المهرجان، أعلن عن نتائج المسابقة، حيث فاز فيلم "كيفك إنت" من جامعة اليرموك، للمخرجين جنى الهوارين وأنس الخلايلة، بجائزة أفضل فيلم، فيما ذهبت جائزة أفضل تصوير مناصفة إلى فيلم "في الجعبة حكايا صياد" من جامعة البترا للمخرجين عمر أبو عيد وحمزة البستنجي، وفيلم "ضجيج الصمت" من جامعة العلوم التطبيقية للمخرجين عبدالله باسم وملاذ معطي.

كما حصد فيلم "سؤال أخير" من جامعة الزرقاء، للمخرجين محمد التميمي وأيهم العم، جائزة أفضل مونتاج، فيما نالت الطالبة آلاء أبو كشك من جامعة الشرق الأوسط جائزة أفضل إخراج عن فيلم "الطلاق".

ويأتي المهرجان في إطار حرص جامعة الشرق الأوسط على ترسيخ دور السرد البصري بوصفه أداة ثقافية ومعرفية تسهم في بناء الوعي وصناعة التأثير.