ثمار زيارة حسان للكرك.. 429 فرصة عمل جديدة في مصانع القطرانة

خبرني - في ترجمة عملية لنهج الحكومة القائم على المتابعة الميدانية وتحويل الوعود إلى نتائج ملموسة، بدأت آثار زيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الأخيرة إلى محافظة الكرك بالظهور على أرض الواقع، من خلال تسارع عمليات التشغيل في المصانع الجديدة التابعة لشركة "جينشنغ" الدولية في منطقة القطرانة.

وبحسب بيانات صادرة عن الجهات المعنية بالتشغيل، فقد شهد يوم التوظيف الذي أُقيم بتاريخ 14 أيار 2026 إقبالاً واسعاً من الباحثين عن العمل، حيث تم التواصل مع 320 شخصاً من أصل 387 حضروا فعاليات اليوم الوظيفي. وبعد افتتاح رئيس الوزراء للمصانع الستة الجديدة في 31 أيار الماضي، تواصلت عمليات الاستقطاب والتشغيل بوتيرة متسارعة.

وأظهرت الأرقام حتى تاريخ 3 حزيران 2026 توظيف 179 عاملاً جديداً من أبناء محافظة الكرك، ليرتفع إجمالي عدد الذين تم تشغيلهم إلى 429 عاملاً حتى الآن، فيما لا تزال إجراءات استكمال التعيينات مستمرة وفق احتياجات المصانع وخططها التشغيلية.

وأكدت الشركة أن الموظفين الجدد يخضعون خلال الأيام الخمسة عشر الأولى لبرامج تدريب وتأهيل تشمل إجراءات السلامة العامة ومتطلبات العمل، قبل استكمال تثبيتهم وإدراجهم رسمياً ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.

وتعكس هذه النتائج الأثر المباشر للزيارات الميدانية التي ينفذها رئيس الوزراء للمحافظات، والتي تركز على متابعة المشاريع الاستثمارية وضمان انعكاسها على فرص التشغيل والتنمية المحلية. كما تؤكد أن محافظة الكرك بدأت تجني ثمار الاستثمارات الصناعية الجديدة، خصوصاً في منطقة القطرانة التي تتجه لتكون مركزاً صناعياً واعداً يوفر مئات فرص العمل لأبناء المحافظة.

يشار إلى أن شركة "جينشنغ" الدولية كانت قد أعلنت أن مشاريعها الجديدة في القطرانة تستهدف توفير مئات فرص العمل، ضمن توسعات صناعية تشكل نواة لمجمع صناعي متكامل في المنطقة، في خطوة تعزز البيئة الاستثمارية وتدعم جهود الحد من البطالة.