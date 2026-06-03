ادارة اجنبية لمطار العقبة قريبا

خبرني - أعلن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، عن قرب توقيع اتفاقية مع مشغل أجنبي يتولى مهام تشغيل وتطوير مطار الملك الحسين الدولي في العقبة.

وفي رده على التساؤلات حول الاستعانة بمشغل أجنبي، خلال جلسة "إعادة تشكيل السياحة الوافدة في ضوء التطورات الأخيرة" التي نظمتها جمعية السياحة الوافدة، أوضح المجالي أن الهدف لا يكمن في عدم القدرة المحلية على إدارة المطار وتشغيله اليومي.

وأكّد كفاءة الكوادر الجوية والقائمين على العمل، وإنما تتمثل الغاية الأساسية في تعزيز منظومة "الربط الجوي" والتعامل مع جهة قادرة على الربط مع العديد من الوجهات.

وأضاف أن المشغل العالمي الجديد سيسهم في جذب تدفقات سياحية أكبر، وفتح آفاق للتعاون المشترك مع مختلف المؤسسات والدول، بما يضمن ربط مدينة العقبة بوجهات ومحطات دولية جديدة.

وعلى صعيد متصل، كشف المجالي، عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتوسيع شبكة الرحلات الجوية من الثغر الباسم وإليه. وتشمل الاتفاقية تسيير رحلات منتظمة بواقع رحلتين أسبوعياً على خط (العقبة - أبوظبي - العقبة)، بالإضافة إلى خط (العقبة - الرياض - العقبة)، واصفاً هذه الخطوط بأنها خطوة إيجابية جديدة لدعم الحركة السياحية والتجارية.

وأشار المجالي إلى أن هذه الوجهات الجديدة تضاف إلى الخطوط المشغلة حالياً، والتي تشهد رحلات منتظمة مرتين أسبوعياً بين (العقبة - القاهرة - العقبة)، مما يعزز مكانة العقبة كوجهة ربط إقليمية ودولية حيوية.