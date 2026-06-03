جامعة البترا وأمانة عمّان توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير المسارات السياحية والثقافية

خبرني - وقّعت جامعة البترا وأمانة عمّان الكبرى مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير المسارات السياحية والثقافية في العاصمة، وإشراك الطلبة والباحثين في مشاريع ميدانية تسهم في خدمة المجتمع المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى ربط المخرجات الأكاديمية بالاحتياجات السياحية، وتوفير فرص تدريبية للطلبة في مجالات الحفاظ على الموروث الحضاري ودعم التنمية المستدامة في المدينة.

ووقّع المذكرة رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة. وحضر مراسم التوقيع كل من مساعد رئيس الجامعة للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، وعميد كلية العمارة والتصميم الدكتور عامر الجوخدار، والدكتورة سلام مرعي من الكلية، ومدير العلاقات العامة علاء الدين عربيات، ومدير مشروع المسارات السياحية في الأمانة الدكتور محمد الزهير.

وتضع المذكرة إطارًا للتعاون العلمي والمهني في مجالات التوثيق التاريخي وإبراز الهوية الثقافية لمدينة عمّان، من خلال إعداد مسارات سياحية متخصصة وتنفيذ أبحاث مشتركة حول المواقع الأثرية. كما تتيح الاتفاقية لطلبة الجامعة العمل مرشدين ميدانيين في الجولات السياحية، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل التخصصية، إضافة إلى التعاون في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات والابتكار وريادة الأعمال.

وتسعى الشراكة إلى تعزيز التعاون الدولي من خلال المشاركة في مشاريع بحثية ممولة، وبناء تحالفات مع مؤسسات وجامعات عالمية في القضايا المرتبطة بالعمارة والتصميم وإدارة المواقع السياحية. كما تعمل الجامعة، بموجب هذه المذكرة، على تزويد الأمانة بالدراسات التقنية والفنية اللازمة لتنشيط الحركة السياحية، بما يضمن مواءمة التعليم الجامعي مع التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية التراث وتطوير الخدمات العامة.