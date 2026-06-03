الغذاء والدواء تحذر من تداول 3 أصناف من حليب الأطفال داخل الأردن

خبرني - حذّرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من تداول واستخدام 3 أصناف من حليب الأطفال، بعد رصد تداولها داخل المملكة خارج القنوات المعتمدة ودون الحصول على الموافقات الأصولية اللازمة.

وقالت المؤسسة، إنّها ضبطت كميات من حليب الأطفال كانت الشركة الصانعة قد باعتها في آب 2024 لإحدى الجهات ضمن تبرعات مخصصة لجهات خارج الأردن، إلا أنه تبين لاحقا تداولها داخل المملكة من قبل بعض الجمعيات الخيرية دون الحصول على موافقة المؤسسة، وبعيدا عن قنوات التداول المعتمدة التي تضمن نقل وتخزين المنتجات وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأضافت أن المتابعة أظهرت أيضاً عرض هذه المنتجات والترويج لها بغرض البيع عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يشكل مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى عدم تداول أو استخدام الأصناف الآتية:

حليب "صحة 1" تشغيلة رقم (S24030)، تاريخ الإنتاج 03/06/2024، وتاريخ الانتهاء 02/06/2026.

حليب "صحة 2" تشغيلة رقم (T24028)، تاريخ الإنتاج 04/06/2024، وتاريخ الانتهاء 03/06/2026.

حليب "صحة LF" تشغيلة رقم (P24013)، تاريخ الإنتاج 23/07/2024، وتاريخ الانتهاء 22/07/2026.

وأكدت المؤسسة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأشخاص القائمين على تداول هذه المنتجات بصورة مخالفة.

وجددت تأكيدها على جميع الجهات المتبرعة والجمعيات الخيرية بضرورة الحصول على الموافقات الأصولية المسبقة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء لأي تبرعات تتعلق بالمواد الغذائية أو الدوائية أو المستلزمات الطبية، سواء كانت موجهة إلى داخل المملكة أو خارجها، مع الالتزام باشتراطات النقل والتخزين والتوزيع المعتمدة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تتابع، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف والجهات ذات العلاقة، مدى التزام الجهات المتبرعة بالحصول على الموافقات اللازمة قبل تنفيذ عمليات التبرع.

ولفتت إلى أنها تعتزم عقد ورشات توعوية للعاملين في الجهات التي تتعامل مع التبرعات الغذائية، بهدف تدريبهم على متطلبات التداول والتخزين والنقل السليم، بما يضمن سلامة المواد الغذائية وحماية المستهلك.