مكافحة المخدرات تضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة وتقبض على 18 تاجراً ومروجاً - صور

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في الإدارة تعاملوا في الأيام الماضية مع ثماني قضايا وحملات أمنيّة نوعية في مختلف مناطق المملكة ألقوا خلالها القبض على ١٨ تاجرا ومروجاً من ضمنهم ٣ أشخاص من المصنفين بالخطرين جداً، وضبطوا بحوزتهم كمّيات من المواد المخدرة.

وأبرز تلك القضايا كانت في غرب البلقاء حيث تمكّن فريق تحقيقي خاص من متابعة ورصد أحد تجّار المخدرات والمصنف بالخطر جداً والمسلح وبحقّه ٢١ طلباً ومن المتوارين عن الأنظار، حيث تمكنوا بعد أسابيع من التحقيق والمراقبة من تحديد مكان وجوده وجرت مداهمته على الفور وأُلقي القبض عليه بعد محاولته الفرار وضُبط بحوزته كمية من مادة الماريجوانا المخدرة.

وفي لواء الرمثا نفذت حملة أمنيّة مشتركة على مطلوبين ومروجين للمخدرات أُلقي القبض خلالها على ٧ أشخاص أحدهم مصنف بالخطر وضُبط بحوزة المقبوض عليهم كمّيات من المواد المخدرة.

وفي البادية الشمالية دوهم شخص من تجّار المخدرات مصنف بالخطر بعد تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه وبرفقته شخص آخر وبتفتيش المكان ضُبط بحوزتهما نصف كيلو من مادة الكريستال القاتلة .

وفي محافظة معان جرى تتبع أحد تجّار المخدرات بعد ورود معلومات حول حيازته لكميات من الحبوب المخدرة وأُلقي القبض عليه داخل مركبته وبتفتيشها عُثر على ١٤٠٠٠ حبّة مخدرة وسلاح ناري .

وفي محافظة عجلون أُلقي القبض على تاجر للمخدرات بعد جمع المعلومات حوله والتأكد من قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة وتوزيعها في محافظات الشمال على المروجين وضُبط بحوزته ١٢٠٠٠ حبّة مخدرة و ٩ كفوف حشيش وكمّية من مادة الكريستال القاتلة .

وفي العاصمة تم التعامل مع ثلاث قضايا نوعية أُلقي القبض في الأولى على تاجرَين اثنين للمخدرات وضُبط بحوزتهما ١٠٠٠٠ حبّة مخدرة و ٤٣ كف حشيش، فيما أُلقي القبض في الثانية على ثلاثة أشخاص من مروجي المواد المخدرة وضُبط بحوزتهم ١٠ كفوف من مادة الحشيش ، وفي آخر القضايا في العاصمة دوهم مروج للمخدرات وضُبط بحوزته خمسة كفوف وكمّيات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع .

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