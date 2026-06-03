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تركيا والسعودية تخططان لبديل هرمز عبر الأردن

  • 03 حزيران 2026
  • 15:06
تركيا والسعودية تخططان لبديل هرمز عبر الأردن

خبرني - كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، عن وجود تواصل بين بلاده والسعودية بشأن تفعيل سكة حديد الحجاز التاريخية وإيصالها إلى سلطنة عمان.

وجاء ذلك خلال استضافته، اليوم الأربعاء، في اجتماع محرري وكالة الأناضول بمقرها في العاصمة أنقرة.

وأوضح أورال أوغلو أن لدى تركيا رؤية لإحياء سكة حديد الحجاز التاريخية كخط حديث يخدم أغراض السياحة والنقل في آن واحد.

وأشار إلى إمكانية إعادة تشغيل الجزء الممتد بين العاصمة السورية دمشق والعاصمة الأردنية عمان من الخط التاريخي.

وأضاف: "في المرحلة الأولى من مشروع سكة حديد الحجاز الحديثة سنربط خطا من تركيا إلى حلب. أما خط حلب-دمشق-الأردن فهو قائم بالفعل".

وأردف: "كما تتواصل مباحثاتنا مع الجانب السعودي. ويتمثل هدفنا النهائي في تمديد هذا الخط حتى سلطنة عُمان وربطه بالمحيط وذلك لتوفير بديلٍ لمضيق هرمز".

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