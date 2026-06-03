بعد تدخل نقابة المهن التمثيلية.. أشرف زكي يعلن إنهاء أزمة (الدحديرة)

خبرني - أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، انتهاء أزمة العرض المسرحي "الدحديرة" داخل كلية الحقوق بجامعة العاصمة، والتوصل إلى اتفاق مع إدارة الجامعة سمح باستئناف العرض، بعد أسابيع من الجدل الذي امتد إلى البرلمان ومجلس الشيوخ.

وجاء إنهاء الأزمة عقب تشكيل النقابة لجنة رفيعة المستوى ضمت عددًا من الفنانين والمخرجين، من بينهم أشرف عبد الباقي، وهشام عطوة، وأيمن الشيوي، وعصام السيد، إلى جانب نقيب الممثلين، للتدخل واحتواء الموقف والتنسيق مع إدارة الجامعة.

وكانت الأزمة قد بدأت بعد انتشار مقطع فيديو نشره مخرج العرض والطالب محمد أشرف الشهير بـ"ميزو"، وثّق فيه إيقاف العرض قبل صعود الفريق إلى المسرح، عبر قطع الإضاءة والموسيقى داخل القاعة.

وأوضح مخرج العمل أن الطلاب عملوا على المشروع لمدة أربعة أشهر بتمويل ذاتي، مشيرًا إلى أن بعض التبريرات التي طُرحت آنذاك اعتبرت التمثيل غير جائز، ما أثار حالة جدل واسعة داخل الأوساط الفنية والجامعية.

في المقابل، نفت جامعة العاصمة هذه الاتهامات، مؤكدة في بيان رسمي احترامها للأنشطة الطلابية والإبداعية، بينما أشارت مصادر محلية إلى أن قرار الإيقاف جاء نتيجة مخالفة إدارية تتعلق بمشاركة طالبين صادر بحقهما قرار سابق بالحرمان من النشاط.

ومع تصاعد الجدل، تقدم الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وأثمرت جهود لجنة نقابة الممثلين عن تقريب وجهات النظر بين إدارة الجامعة وفريق العمل، بما يضمن استمرار النشاط المسرحي وفق اللوائح المنظمة.

وفي ختام الأزمة، أصدر فريق المسرحية بيانًا قدّم فيه اعتذارًا رسميًا، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله بشأن صدور قرار مباشر من رئيس الجامعة بإيقاف العرض.

من جانبها، أعلنت عميدة كلية الحقوق الدكتورة أمل لطفي قبول الاعتذار، لتُطوى بذلك صفحة الخلاف، ويُسمح باستئناف عرض "الدحديرة" داخل أسوار الجامعة.