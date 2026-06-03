كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا تنظم معرض

خبرني - استعرض 39 فريقًا من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا مشاريعهم التقنية والبرمجية خلال فعاليات معرض "FIT Expo"، الذي شكّل منصة لعرض الحلول الذكية والابتكارات الرقمية أمام خبراء ومختصين من شركات محلية وعالمية ومؤسسات وطنية، بهدف تقييم المشاريع ومناقشة سبل تطويرها بما يتوافق مع متطلبات ومعايير قطاع التكنولوجيا.

وقيّم المتخصصون المشاريع المقدمة استنادًا إلى جدواها التطبيقية وقيمتها الابتكارية، فيما شارك أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في التصويت لاختيار أفضل المشاريع والنتاجات العلمية. وتأتي هذه الأنشطة الأكاديمية في إطار تعزيز الإبداع والابتكار لدى الطلبة، وإتاحة فرص التفاعل المباشر مع الخبراء وأصحاب الاختصاص، بما يسهم في مواءمة مهاراتهم مع المتطلبات المتجددة لسوق العمل التقني.

وفي ختام الفعالية، كرّمت نائب عميد الكلية الدكتورة مي النشاشيبي أعضاء لجان التحكيم تقديرًا لجهودهم في تقييم المشاريع الطلابية وإثرائها بخبراتهم العملية والمهنية.

وتندرج هذه الفعالية ضمن نهج كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا الرامي إلى تشجيع المبادرات العلمية والابتكارية التي تمكّن الطلبة من تحويل الأفكار النظرية إلى مشاريع تطبيقية تسهم في خدمة قطاعات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.