مايان السيد: بسبب كلمة كرهت جسدي.. ومحنة صالحتني مع نفسي

خبرني - كشفت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد عن موقف تعرضت له في طفولتها، وتسبب في مشكلة نفسية كبيرة لها وأثّر على حبها لذاتها ولجسدها.

وقالت مايان خلال برنامج AB Talks، مساء أمس الثلاثاء، إن تأثير الكلمة على الإنسان قد يكون عميقاً وكبيراً ويتسبب في مشكلات تستمر لسنوات طويلة، مستشهدة بموقف تعرضت له أثناء طفولتها بعد أن وصفتها إحدى قريباتها بأن "لها كرشاً"، مؤكدة أن الزمن توقف عند هذه اللحظة وتغيرت حياتها لسنوات طويلة قائلة: "من ساعتها في حاجة اتكسرت جوايا".

وأضافت مايان أنها وبسبب هذه الكلمة قررت بعدها الامتناع عن تناول الطعام، رغبة منها في فقدان الوزن، لدرجة أنها أصيبت بالأنيميا وفقر الدم وأصبحت تعاني من نوبات إغماء متكررة.



"كرهت جسمي"

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد معها لسنوات طويلة حتى تخرجت وأصبحت فنانة شهيرة، حيث ظلت تعاني من هاجس السمنة، ما دفعها دائماً للبحث عن فقدان الوزن "بأي طريقة"، مضيفة: "كنت أسمع أن الخل بيخسس أشرب خل، أسمع عن دواء للتخسيس آخده، وفضلت بسبب اللحظة دي طول حياتي بكره جسمي وعايزة أخس".

وأضافت مايان أنها بدأت في تناول عقار للتخسيس مرة أسبوعياً بدون استشارة طبيب ليمنعها عن الأكل، لدرجة أنها أصبحت تمتنع حتى عن شرب المياه، واستمرت على هذا مدة عامين كاملين ما أثر على صحتها بشكل كبير.

وأكدت أنها خلال هذه الفترة كانت تشعر بالضعف والإرهاق طوال الوقت، وأن الأمر كان يؤثر عليها في العمل والتصوير، وأضافت: "وصلت لمرحلة أنني مش حابة نفسي، وبأذي نفسي وعقلي مش مرتاح".

محنة غيرت حياتها

وكشفت مايان عن موقف عصيب تعرضت له قبل عام جعلها تعيد جميع حساباتها وتقرر التوقف عن كل هذه الأمور، بعد أن قرر والداها الانفصال عن بعضهما، مؤكدة أن الموقف كان عصيباً وكان بمثابة وجع "الفقد"، ما دفعها للسفر وحيدة مدة 25 يوماً لتكون في عزلة تامة خارج البلاد وإعادة التفكير في كل تفاصيل حياتها.

وأكدت أنها خلال هذه الرحلة قررت أن تحب نفسها بكل تفاصيلها وتسامح نفسها وجسدها ووالديها والجميع، وأضافت: "قلت لنفسي أنا هتخن عادي وهحب نفسي.. أنا كدة كدة حلوة.. هسامح بابا.. هسامح الجميع"، لتعيش بعدها حالة جديدة من السلام النفسي وراحة البال.



وقالت مايان إن الجميع تساءل مؤخراً عن سبب زيادة وزنها، مؤكدة: "ده أكتر وقت صحتي كويسة فيه وأكتر وقت حابة شكلي فيه وأشعر بالرضا".

جدير بالذكر أن مايان السيد عُرِض لها خلال الفترة الماضية عدد من الأعمال السينمائية التي شاركت في بطولتها، من بينها الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، و"ولنا في الخيال حب"، و"قصر الباشا"، و"كولونيا".