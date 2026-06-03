أرامكو السعودية: هناك نقص في الاستثمار بمجال تكرير النفط

خبرني - أفاد مصعب الملا نائب رئيس ​"أرامكو" السعودية لتقارير الطاقة ‌والاقتصاد بأن أزمة إمدادات النفط الحالية تكشف عن وجود نقص في ​الاستثمار في تكرير النفط ​في حين أن الطلب لا ⁠يزال قويا.

وقال الملا، خلال مؤتمر مؤتمر ​النفط والغاز في الشرق الأوسط ​الذي تنظمه "إس آند بي غلوبال إنرغي" في لندن، إن طاقة التكرير ​فقدت نحو ثلاثة ملايين ​برميل يوميا بين عامي 2020 و2023.

وأضاف المسؤل: "ندرك الآن ‌أنه ⁠لو كانت لدينا تلك المصافي، لكان بإمكاننا بالتأكيد التخفيف من آثار الأزمة الراهنة".

وفقدت السوق ​العالمية إمدادات ​تعادل ⁠نحو 14 مليون برميل يوميا من دول منتجة ​بمنطقة الشرق الأوسط على ​خلفية الحرب ⁠على إيران والهجمات على البنية التحتية للطاقة وإغلاق إيران شبه ⁠الكامل ​لمضيق هرمز وما ​تبعه من حصار بحري أمريكي.