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أرامكو السعودية: هناك نقص في الاستثمار بمجال تكرير النفط

  • 03 حزيران 2026
  • 14:12
أرامكو السعودية هناك نقص في الاستثمار بمجال تكرير النفط

خبرني - أفاد مصعب الملا نائب رئيس ​"أرامكو" السعودية لتقارير الطاقة ‌والاقتصاد بأن أزمة إمدادات النفط الحالية تكشف عن وجود نقص في ​الاستثمار في تكرير النفط ​في حين أن الطلب لا ⁠يزال قويا.

وقال الملا، خلال مؤتمر مؤتمر ​النفط والغاز في الشرق الأوسط ​الذي تنظمه "إس آند بي غلوبال إنرغي" في لندن، إن طاقة التكرير ​فقدت نحو ثلاثة ملايين ​برميل يوميا بين عامي 2020 و2023.

وأضاف المسؤل: "ندرك الآن ‌أنه ⁠لو كانت لدينا تلك المصافي، لكان بإمكاننا بالتأكيد التخفيف من آثار الأزمة الراهنة".

وفقدت السوق ​العالمية إمدادات ​تعادل ⁠نحو 14 مليون برميل يوميا من دول منتجة ​بمنطقة الشرق الأوسط على ​خلفية الحرب ⁠على إيران والهجمات على البنية التحتية للطاقة وإغلاق إيران شبه ⁠الكامل ​لمضيق هرمز وما ​تبعه من حصار بحري أمريكي.

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