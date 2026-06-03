ترمب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنّ إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، موضحا أن الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا.

وأضاف ترمب، في مقابلة ضمن برنامج "بود فورس وان" نُشرت الأربعاء، إنه يتوقع لقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، مؤكدا أن قادة الأطراف المنخرطة في الحرب "يتفاهمون بشكل جيد للغاية" رغم تعثر محادثات السلام.

ولم يظهر مجتبى خامنئي (56 عاما) علنا منذ اندلاع الحرب في 28 شباط، إثر غارات جوية أميركية إسرائيلية أدت إلى إصابته ومقتل والده المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، إضافة إلى أفراد آخرين من عائلته.

وقال ترمب عن خامنئي الابن: "إنه منخرط في الأمر بالتأكيد. نعم، أعتقد أنهم يكنّون له الكثير من الاحترام"، مضيفا أن غيابه عن الظهور العلني أدى إلى إطالة أمد محادثات السلام بسبب اعتمادها على تبادل الرسائل عبر وسطاء بشكل بطيء.

وتابع: "يقولون إنه يمنح الموافقات، لأن الأمور جرت بهذه الطريقة منذ فترة طويلة جداً. كان والده ثم هو، وأفترض أن الأمر يتعلق بالخلافة. لكن يبدو أننا نتفاهم بشكل جيد للغاية".