*
الاربعاء: 03 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الطاقة: الحكومة مستمرة بدعم أسطوانة الغاز وتثبيت سعرها عند 7 دنانير

  • 03 حزيران 2026
  • 12:40
الطاقة الحكومة مستمرة بدعم أسطوانة الغاز وتثبيت سعرها عند 7 دنانير

خبرني -  أكَّدت مديرة مديرية النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إيمان عوَّاد، استمرار الحكومة في دعم اسطوانات الغاز المنزلي وتثبيت سعرها بمبلغ 7 دنانير للإسطوانة.

وقالت عواد في مقطع فيديو بثته الوزارة، إن الكلفة الفعلية لاسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كغم هي 12 دينار، أي بفارق 5 دنانير عن السعر المعلن.

وأضافت، أن إجمالي الدعم لشهر آيَّار بلغ 9.4 مليون دينار، إذ يأتي الدعم من قِبَل الحكومة لاحتواء الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية والحدّ من آثارها على المواطنين.

وأشارت إلى أن مواصلة الدعم جاءت رغم الارتفاعات التي شهدتها مادة الغاز البترولي المسال عالميًّا، نظرًا للظروف الجيوسياسية في المنطقة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وزير الداخلية يستقبل نظيره الكويتي
وزير الداخلية يستقبل نظيره الكويتي
  • 2026-06-03 13:07
الأشغال: بدء صيانة طرق رئيسية في إقليم الوسط بكلفة مليوني دينار
الأشغال: بدء صيانة طرق رئيسية في إقليم الوسط بكلفة مليوني دينار
  • 2026-06-03 12:45
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت
  • 2026-06-03 12:34
بدء اجراءات وضع اليد على مستشفى اردني خاص تعثر بعد كورونا
بدء اجراءات وضع اليد على مستشفى اردني خاص تعثر بعد كورونا
  • 2026-06-03 11:18
محافظة يوقع اتفاقية مع بيرسون لمدة ٥ سنوات
محافظة يوقع اتفاقية مع بيرسون لمدة ٥ سنوات
  • 2026-06-03 10:40
الأردن.. أجواء صيفية معتدلة الحرارة حتى السبت
الأردن.. أجواء صيفية معتدلة الحرارة حتى السبت
  • 2026-06-03 08:10