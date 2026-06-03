الطاقة: الحكومة مستمرة بدعم أسطوانة الغاز وتثبيت سعرها عند 7 دنانير

خبرني - أكَّدت مديرة مديرية النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إيمان عوَّاد، استمرار الحكومة في دعم اسطوانات الغاز المنزلي وتثبيت سعرها بمبلغ 7 دنانير للإسطوانة.

وقالت عواد في مقطع فيديو بثته الوزارة، إن الكلفة الفعلية لاسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كغم هي 12 دينار، أي بفارق 5 دنانير عن السعر المعلن.

وأضافت، أن إجمالي الدعم لشهر آيَّار بلغ 9.4 مليون دينار، إذ يأتي الدعم من قِبَل الحكومة لاحتواء الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية والحدّ من آثارها على المواطنين.

وأشارت إلى أن مواصلة الدعم جاءت رغم الارتفاعات التي شهدتها مادة الغاز البترولي المسال عالميًّا، نظرًا للظروف الجيوسياسية في المنطقة.