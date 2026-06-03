مراقب رياضي : نار هادئة تطبخ ملف رئاسة الفيصلي

خبرني - قال الصحافي الاردني المراقب المتخصص بالشأن الرياضي عوني فريج ان وزارة الشباب ترى ان الفترة المتبقية على مغادرة الإدارة المؤقتة الحالية للنادي الفيصلي في ٢٣ من الشهر الحالي يجعلها تطبخ تشكيل اللجنة الجديدةً على نار هادئة دون ضغوط مواقع التواصل وعشاق الفريق الازرق .

وتنشغل الاوساط الرياضية الاردنية بالشخصية التي ستتولى رئاسة نادي الفيصلي في المرحلة المقبلة .

وبلغ السباق بين محمد الحنيطي وسداد الفايز ذروته على رئاسة النادي وسط معلومات وصلت الى موقع خبرني تفيد بان حسم الملف اصبح غادر وزارة الشباب وتتولاه الان مرجعية رسمية لضمان الاختيار الانسب .

وبانتظار قضاء الامر وظهور الدخان الابيض ينشغل مؤيدو الفايز والحنيطي بحملات مكثفة على السوشال قال مراقب للشأن الرياضي لخبرني انها لن تؤثر على القرار .