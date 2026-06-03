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البقعة تودع الشيخ علي أبو وردة أحد معلمي القرآن الكريم

  • 03 حزيران 2026
  • 12:19
البقعة تودع الشيخ علي أبو وردة أحد معلمي القرآن الكريم

 خيم الحزن على منطقة البقعة بعد وفاة معلم القرآن الكريم وأحكام التلاوة والتجويد، الشيخ المربي الفاضل علي أبو وردة، رحمه الله تعالى، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، مخلفاً أثراً طيباً وسيرة عطرة في تعليم كتاب الله وخدمة طلابه وأهالي المنطقة.


ومن المقرر أن يُصلى على جثمان الفقيد بعد صلاة العصر في مسجد غزة في منطقة البقعة، على أن يوارى الثرى في مقبرة المنطقة، وسط حالة من الحزن والأسى بين محبيه وطلبته وكل من عرفه.

وتتقدم أوساط واسعة من أبناء المنطقة وأهالي المخيم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى آل أبو وردة الكرام، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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