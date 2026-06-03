كلية الأعمال في (عمان العربية) تشارك في مؤتمر دولي حول التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في إيطاليا

خبرني - انسجامًا مع رؤية الجامعة ورسالتها الهادفة إلى تعزيز التميز الأكاديمي والبحث العلمي، وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبمتابعة من الدكتورة عهود الخصاونة عميد كلية الأعمال، شاركت الدكتورة زين البشتاوي عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال في الجامعة في فعاليات المؤتمر الدولي Digital Transformation Society International Conference (DTS 2026)، في جامعة University of Naples Parthenope، في إيطاليا، لمناقشة أحدث المستجدات العلمية والتطبيقية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم.

وقدّمت الدكتورة البشتاوي خلال أعمال المؤتمر ورقةً بحثية بعنوان: “The Impact of Generative AI-Based Decision Support Systems on Supply Chain Risk Reduction: The Moderating Role of Human Capital Readiness”، تناولت خلالها موضوعًا بحثيًا متقدمًا يحظى باهتمام متزايد أكاديميًا ومهنيًا، من خلال بحث أثر أنظمة دعم القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز قدرة المؤسسات على تقليل مخاطر سلاسل التوريد، مع تحليل الدور المحوري لجاهزية رأس المال البشري في رفع كفاءة هذه الأنظمة وتعظيم أثرها على الأداء التنظيمي، كما سلّطت الورقة الضوء على الإمكانات التحويلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين عمليات التنبؤ بالمخاطر، ودعم صناعة القرار الاستراتيجي، وتعزيز مرونة المؤسسات وقدرتها على الاستجابة للتحديات التشغيلية، بما يسهم في دعم استدامة سلاسل التوريد ومواكبتها للتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية.

وتأتي هذه المشاركة انسجامًا مع رؤية جامعة عمان العربية الرامية إلى ترسيخ حضورها العلمي والبحثي، وتعزيز انخراط كوادرها الأكاديمية في المحافل الدولية، كما تعكس حرص الدكتورة البشتاوي على الانخراط الفاعل في المجتمع البحثي العالمي، والمساهمة في إنتاج المعرفة العلمية المرتبطة بالتقنيات الحديثة، إلى جانب تعزيز جسور التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات مع الباحثين والمتخصصين من مختلف المؤسسات العلمية الدولية.